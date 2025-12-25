NOVI USTAŠKI PIR IGORA ŠTIMCA! Ako je i od njega - previše je: Ovakvo ludilo se ne pamti, ovaj "čovek" mora da bude izbačen iz sporta!
Igor Štimac, fudbalski trener iz Hrvatske i dalje nastavlja da šokira i koketira sa ustaštvom i nacizmom.
Šef struke fudbalera Zrinjskog iz Mostara Igor Štimac pozirao je u trenerci sa šahovnicom koja ima prvo belo polje, a to je bio zvanični grb Nezavisne Države Hrvatske, nacističke tvorevine tokom Drugog svetskog rata.
Promovisanje genocida nad Srbima
Što je još gore, u desnoj ruci Igor Štimac je držao mali elektronski uređaj na kojem je pisala skraćenica ZDS - u prevodu Za dom spremni. Bio je to pozdrav hrvatskih ustaša iz 1941. godine pod kojim su vršili genocid nad Srbima u Dalmaciji, Liki, Baniji, Kordunu, Slavoniji, Sremu, Hercegovini i Bosni.
Na stratištima u Jasenovcu, kompleksu logora Jadovno, Gospiću, Metajni, Pagu, Staroj Gradiški, Jastrebarskom, Koprivnici, Sisku, Tenju, Loboru, Mlaki... Kao i kraškim jamama (Šaranova jama, jama Badanj, jama Jamina, Macopina jama, Jarčeva jama, jame u Prebilovcima, Livanjskom polju...) od 1941. do 1945. smrt je pronašlo više od milion Srba.
Pozirao je Igor Štimac sa osmehom, a administrator instagram stranice "Patriaaeterna" je ispod njegove fotografije napisao:
- Postoje ljudi koji ne nose samo jaknu - nego identitet. Igor Štimac je takav čovjek. U vremenu kad je teško biti Hrvat, vi stojite uspravno - bez straha i bez srama.
Propaganda ustaštva
Ovo propagiranje ustaštva i nacizma od strane Igora Štimca naišlo je na osudu medija iz Federacije BiH i Republike Srpske. Međutim, ovo nije prvi put da Štimac privlači pažnju na ovakav način. U oktobru je takođe promovisao ustaški i u Hrvatskoj, makar na papiru zabranjeni pozdrav - Za dom spremni. Nekoliko klubova iz Premijer lige BiH, među kojima su Sarajevo i Velež, uputili su zvaničnu prijavu protiv Štimca i njegovog kluba.
Zbog toga je od strane Disciplinske komisije Fudbalskog saveza BiH 29. oktobra 2025. godine kažnjen sa 5.000 konvertibilnih maraka, oko 2.500 evra. Uz novčanu, dobio je i uslovnu kaznu zabrane vršenja funkcije od šest meseci koja će se aktivirati ako se ponovi prekršaj.
Vreme je za drakonsku kaznu
Posle ovoga što je uradio ponovo, ostaje da se vidi kako će reagovati Disciplinska komisija FS BiH i hoće li aktivirati uslovnu kaznu. Ukoliko se aktivira, Igor Štimac neće voditi Zrinjski iz Mostara u drugom delu sezone.
Da podsetimo, članu 14 UEFA disciplinskih propisa kaže, da je svako omalovažavanje na osnovu vere, nacionalnosti ili rase strogo zabranjeno i tretira se kao težak prekršaj.
Igor Štimac je i ranije imao nerazumne izjave, pa je tako govorio da se "Hrvati identifikuju sa pevačem Markom Perkovićem Tompsonom", a ranije nikada nije krio svoj animozitet prema Siniši Mihajloviću, čak i kada je Miha preminuo.
Za kraj, pravo je pitanje: Šta radi ovaj čovek više u sportu i zašto nije izbačen za sva vremena?!