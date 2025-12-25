Slušaj vest

Igor Štimac, fudbalski trener iz Hrvatske i dalje nastavlja da šokira i koketira sa ustaštvom i nacizmom.

Šef struke fudbalera Zrinjskog iz Mostara Igor Štimac pozirao je u trenerci sa šahovnicom koja ima prvo belo polje, a to je bio zvanični grb Nezavisne Države Hrvatske, nacističke tvorevine tokom Drugog svetskog rata.

Igor Štimac trener Zrinjskog iz Mostara Foto: Max Maiwald / DeFodi Images / Profimedia

Promovisanje genocida nad Srbima

Što je još gore, u desnoj ruci Igor Štimac je držao mali elektronski uređaj na kojem je pisala skraćenica ZDS - u prevodu Za dom spremni. Bio je to pozdrav hrvatskih ustaša iz 1941. godine pod kojim su vršili genocid nad Srbima u Dalmaciji, Liki, Baniji, Kordunu, Slavoniji, Sremu, Hercegovini i Bosni.

Na stratištima u Jasenovcu, kompleksu logora Jadovno, Gospiću, Metajni, Pagu, Staroj Gradiški, Jastrebarskom, Koprivnici, Sisku, Tenju, Loboru, Mlaki... Kao i kraškim jamama (Šaranova jama, jama Badanj, jama Jamina, Macopina jama, Jarčeva jama, jame u Prebilovcima, Livanjskom polju...) od 1941. do 1945. smrt je pronašlo više od milion Srba.

Pozirao je Igor Štimac sa osmehom, a administrator instagram stranice "Patriaaeterna" je ispod njegove fotografije napisao:

- Postoje ljudi koji ne nose samo jaknu - nego identitet. Igor Štimac je takav čovjek. U vremenu kad je teško biti Hrvat, vi stojite uspravno - bez straha i bez srama.

Igor Štimac ponosno promoviše ustaška znamenja i nacistički pozdrav Za dom spremni Foto: Printskrin/Instagram

Propaganda ustaštva

Ovo propagiranje ustaštva i nacizma od strane Igora Štimca naišlo je na osudu medija iz Federacije BiH i Republike Srpske. Međutim, ovo nije prvi put da Štimac privlači pažnju na ovakav način. U oktobru je takođe promovisao ustaški i u Hrvatskoj, makar na papiru zabranjeni pozdrav - Za dom spremni. Nekoliko klubova iz Premijer lige BiH, među kojima su Sarajevo i Velež, uputili su zvaničnu prijavu protiv Štimca i njegovog kluba.

Zbog toga je od strane Disciplinske komisije Fudbalskog saveza BiH 29. oktobra 2025. godine kažnjen sa 5.000 konvertibilnih maraka, oko 2.500 evra. Uz novčanu, dobio je i uslovnu kaznu zabrane vršenja funkcije od šest meseci koja će se aktivirati ako se ponovi prekršaj.

1/8 Vidi galeriju Igor Štimac Foto: NIDAL SALJIC/EPA, Robin van Lonkhuijsen/ANP, Printskrin/jutjub

Vreme je za drakonsku kaznu

Posle ovoga što je uradio ponovo, ostaje da se vidi kako će reagovati Disciplinska komisija FS BiH i hoće li aktivirati uslovnu kaznu. Ukoliko se aktivira, Igor Štimac neće voditi Zrinjski iz Mostara u drugom delu sezone.

Da podsetimo, članu 14 UEFA disciplinskih propisa kaže, da je svako omalovažavanje na osnovu vere, nacionalnosti ili rase strogo zabranjeno i tretira se kao težak prekršaj.

Igor Štimac je i ranije imao nerazumne izjave, pa je tako govorio da se "Hrvati identifikuju sa pevačem Markom Perkovićem Tompsonom", a ranije nikada nije krio svoj animozitet prema Siniši Mihajloviću, čak i kada je Miha preminuo.

Za kraj, pravo je pitanje: Šta radi ovaj čovek više u sportu i zašto nije izbačen za sva vremena?!