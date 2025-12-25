Slušaj vest

Generalni direktor FK Crvena zvezda, Zvezdan Terzić, uveren je da će crveno-beli osvojiti šampionsku titulu i to sa velikom bodovnom razlikom.

Gostujući u jutarnjem programu "RTS" Terzić je otvoreno govorio o aktuelnoj situaciji u klubu, povratku Dejana Stankovića na klupu crveno-belih, učinku u Evropi, potencijalnim pojačanjima i brojnim drugim temama.

Terzić je na početku razgovora podsetio da su crveno-beli u godini za nama na dominantan način osvojili "duplu krunu" i pokazali da su najbolji i najorganizovaniji klub u Srbiji.

Ipak, priznaje da je poraz od kiparskog Pafosa u kvalifikacijama za Ligu šampiona neuspeh.

"Rano smo počeli pripreme i krenuli u kvalifikacije. Možemo da okarakterišemo taj neprolazak u Ligu šampiona kao neuspeh. Mislim da smo kvalitetniji, bolji, organizovaniji i bogatiji klub od Pafosa, sa većom istorijom i tradicijom. Tu ne treba tražiti alibi, bez obzira na to što je Pafos izuzetno dobro igrao u Ligi šampiona. Danas se mnogo ulaže u mnoge klubove. Globalizacija je učinila to da Pafos nije kiparski klub, već klub koji je u vlasništvu ruskog oligarha sa svim stranim igračima. Treba ljudi polako da se osvešćuju da će sve više takvih klubova biti na evropskoj sceni", rekao je Terzić.

Naglasio je da Crvena zvezda mora da stremi najvišim ciljevima i najavio da će u narednim sezonama cilj uvek biti igranje Lige šampiona.

"Kada smo već igrali Ligu Evrope, mislim da smo ostavili izuzetno dobar utisak. Dve utakmice pre kraja na korak smo da obezbedimo proleće u Evropi, što je i bio cilj. Imamo još dve utakmice samo da potvrdimo plasman, ali mislim da su navijači zadovoljni kako je Crvena zvezda izgledala", rekao je Terzić.

Što se tiče Superlige Srbije, Terzić je napomenuo da Zvezda u poslednjih osam ili devet sezona nikada nije "prosula" 15 bodova u jesenjem delu sezone.

"Očigledno je da je tu bilo nekih grešaka, čim se izgubi toliko bodova. Da li je došlo do premora i velikog broja povređenih igrača zbog igranja na tri fronta ili smo možda potcenili domaću ligu jer smo ubedljivo najbolji tim... Ne postoji treći razlog. Uglavnom, vreme je da se podvuče crta, da se napravi dobra analiza gde smo grešili i da već od 3. januara počnemo na neki drugačiji način", istakao je Terzić.

Igrački kadar

Terzić je rekao da je Vladan Milojević pre odlaska iz kluba više puta nudio ostavku jer je video da u svlačionici nema reakcije među igračima.

"Ja razumem i Milojevića. Zvezda je jedna mašinerija koja melje. Svakodnevno smo pod velikim pritiskom, svaka tri dana su nove utakmice. Nema minulog rada. Bio je umoran i iscrpljen. Osećao je da nema šta više da pruži igračima Crvene zvezde", naveo je Terzić.

Kada je u pitanju selekcija igrača i zamerke na izbor pojačanja, Terzić i dalje veruje da je prelazni rok urađen na "fenomenalan način".

"Tastature se dohvate samo oni koji su negativni. Njih je 10 odsto, a onih 90 se ne hvata tastature. To nije realna slika. Mi radimo redovne analize zvezdaške javnosti. Dominantne igre u Ligi Evrope pokazuju da Crvena zvezda ima izuzetan igrački kadar i kvalitet. Najbolji reper su evropska takmičenja, a ne domaća. Mi smo tu pokazali da imamo ogroman kvalitet. Ako pobedimo i Malme, to će biti prvi put u istoriji da je Zvezda nanizala četiri pobede u Evropi. To je pokazatelj da imamo izuzetno dobar tim", naglasio je Terzić.

Obećao je da će crveno-beli domaćem šampionatu pristupiti iz drugačijeg ugla. Uveren je da titula ostaje na "Marakani".

"Zvezda je toliko kvalitetnija od svih ostalih klubova da mogu sa pravom da kažem da se ne dovodi u pitanje uopšte osvajanje šampionske titule, i to sa velikom bodovnom razlikom", naglasio je Terzić.

Povratak Stankovića

Govoreći o novom treneru, Terzić je rekao da Dejan Stanković u Zvezdu donosi novu energiju.

"Ne treba praviti famu o odlasku Milojevića. Vujadin Boškov je davno rekao da postoje samo treneri koji su smenjeni i treneri koji će biti smenjeni. Treneri su uvek sa spakovanim koferima i naravno da je uvek lakše promeniti trenera nego 11 igrača. To je tako", istakao je Terzić.

Napomenuo je da Dejan Stanković dolazi iskusniji i šest godina stariji nego što je bio u prvom mandatu na klupi Zvezde.

"Dolazi sa iskustvom rada u Crvenoj zvezdi, u Sampdoriji, Ferencvarošu i Spartaku iz Moskve. Ferencvaroš i Spartak su najveći klubovi iz svojih zemalja i sigurno da je i tamo radio pod neverovatnim pritiskom medija i navijača. To je velika škola za njega. Mi nikada nismo prekidali kontakt sa Stankovićem, ali u poslednjih 15 dana smo imali intenzivne razgovore i video sam da je to jedan novi Dejan Stanković, staloženiji, smireniji i stabilniji", naglasio je Terzić.