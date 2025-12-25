SPEKTAKL U ORGANIZACIJI FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Zlatna lopta FSS ispunila sva očekivanja: Najbolji dobili zaslužene nagrade!
Svečana dodela Zlatne lopte Fudbalskog saveza Srbije okupila je samu elitu domaćeg fudbala, ali i brojne goste iz sportskog, javnog i društvenog života. Ovaj događaj pretvorio se u pravi praznik fudbala, a najbolji su dobili zaslužene nagrade.
U glamuroznom ambijentu, uz reflektore i foto-aparate koji su neprestano sevali, crvenim tepihom su redom prolazili najbolji fudbaleri i fudbalerke Srbije, selektori nacionalnih timova, legende našeg fudbala, ali i aktuelni funkcioneri FSS i klubova. Na svečanosti su prisustvovali selektor A reprezentacije Veljko Paunović, članovi stručnog štaba, predsednik i rukovodstvo FSS-a, kao i rukovodioci superligaških klubova.
Centralni deo svečanost, naravno, bila je dodela Zlatne lopte FSS, priznanja koje simbolizuje vrhunske partije, kontinuitet i doprinos srpskom fudbalu tokom godine. Priznanje je zasluženo završilo u rukama Nikole Milenkovića.
Aplauzi nisu izostali ni prilikom uručenja ostalih nagrada - od priznanja za mlade talente, preko najboljih trenera, mladih igrača i igračica...
Zlatna lopta FSS još jednom je pokazala da nije samo nagrada, već i simbol poštovanja prema onima koji na terenu i van njega pomeraju granice.
Priznanje za najbolju fudbalerku Srbije pripalo je Tijani Filipović, članici moskovskog Spartaka, koja je odličnim igrama u klupskom i reprezentativnom dresu obeležila 2025. godinu.
Nagrada za najboljeg trenera godine otišla je u ruke Lidije Stojkanović, selektorke ženske A reprezentacije Srbije, što predstavlja istorijski trenutak jer je po prvi put ovo priznanje pripalo trenerki.
U kategoriji najperspektivnijeg trenera laureat je Radomir Koković, koji je svojim radom i rezultatima skrenuo pažnju fudbalske javnosti.
FSS je nagradio i mlade snage, pa je za najperspektivnijeg fudbalera Srbije proglašen Vasilije Kostov, dok je priznanje za najperspektivniju fudbalerku dobila Aleksandra Gajić, kao biser ženskog fudbala u Srbiji.
