Svečana dodela Zlatne lopte Fudbalskog saveza Srbije okupila je samu elitu domaćeg fudbala, ali i brojne goste iz sportskog, javnog i društvenog života. Ovaj događaj pretvorio se u pravi  praznik fudbala, a najbolji su dobili zaslužene nagrade.

U glamuroznom ambijentu, uz reflektore i foto-aparate koji su neprestano sevali, crvenim tepihom su redom prolazili najbolji fudbaleri i fudbalerke Srbije, selektori nacionalnih timova, legende našeg fudbala, ali i aktuelni funkcioneri FSS i klubova. Na svečanosti su prisustvovali selektor A reprezentacije Veljko Paunović, članovi stručnog štaba, predsednik i rukovodstvo FSS-a, kao i rukovodioci superligaških klubova.

Centralni deo svečanost, naravno, bila je dodela Zlatne lopte FSS, priznanja koje simbolizuje vrhunske partije, kontinuitet i doprinos srpskom fudbalu tokom godine. Priznanje je zasluženo završilo u rukama Nikole Milenkovića.

FSS Zlatna lopta Foto: Starsport

Aplauzi nisu izostali ni prilikom uručenja ostalih nagrada - od priznanja za mlade talente, preko najboljih trenera, mladih igrača i igračica...
Zlatna lopta FSS još jednom je pokazala da nije samo nagrada, već i simbol poštovanja prema onima koji na terenu i van njega pomeraju granice.

Ko su najbolji?

Priznanje za najbolju fudbalerku Srbije pripalo je Tijani Filipović, članici moskovskog Spartaka, koja je odličnim igrama u klupskom i reprezentativnom dresu obeležila 2025. godinu.

Nagrada za najboljeg trenera godine otišla je u ruke Lidije Stojkanović, selektorke ženske A reprezentacije Srbije, što predstavlja istorijski trenutak jer je po prvi put ovo priznanje pripalo trenerki.

U kategoriji najperspektivnijeg trenera laureat je Radomir Koković, koji je svojim radom i rezultatima skrenuo pažnju fudbalske javnosti.

FSS je nagradio i mlade snage, pa je za najperspektivnijeg fudbalera Srbije proglašen Vasilije Kostov, dok je priznanje za najperspektivniju fudbalerku dobila Aleksandra Gajić, kao biser ženskog fudbala u Srbiji.

