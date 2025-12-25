Priznanje za najbolju fudbalerku Srbije pripalo je Tijani Filipović, članici moskovskog Spartaka, koja je odličnim igrama u klupskom i reprezentativnom dresu obeležila 2025. godinu.

Nagrada za najboljeg trenera godine otišla je u ruke Lidije Stojkanović, selektorke ženske A reprezentacije Srbije, što predstavlja istorijski trenutak jer je po prvi put ovo priznanje pripalo trenerki.

U kategoriji najperspektivnijeg trenera laureat je Radomir Koković, koji je svojim radom i rezultatima skrenuo pažnju fudbalske javnosti.

FSS je nagradio i mlade snage, pa je za najperspektivnijeg fudbalera Srbije proglašen Vasilije Kostov, dok je priznanje za najperspektivniju fudbalerku dobila Aleksandra Gajić, kao biser ženskog fudbala u Srbiji.