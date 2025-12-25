Slušaj vest

Nekako ispd radara u Srbiji prošao je uspeh Marka Nikolića sa klubom AEK u fudbalskom prvenstvu Grčke.

Prvi deo šampionata klub iz žuto-crnog dela Atine pod vođstvom Srbina Marka Nikolića završio je kao lider, ispred velikih rivala Olimpijakosa i PAOK.

Marko Nikolić kao trener atinskog AEK Foto: Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia

Tek slede iskušenja

Svestan je Marko Nikolić da je pred njim veliki posao, da je odigrana tek trećina prvenstva, da sledi drugi deo, a onda i plej-of i borba za titulu prvaka Grčke. AEK trenutno ima bod više od Olimpijakosa i dva od solunskog PAOK.

Marko Nikolić se u borbi za titulu prvaka Grčke oslonio na trojicu srpskih reprezentativaca Luku Jovića, Marka Grujića i Mijata Gaćinovića. Prva dvojica su u Atinu ovog leta stigli kao slobodni agenti, prvi iz Milana, drugi iz Porta, rešeni da rehabilituju vlastite karijere. Treći ga je dočekao na stadionu OPAP Arena. Pored njih bila su tu i ozbiljna imena kao što su Meksikanac Orbelin Pineda, Portugalac Žoao Mario, Rumun Razvan Marin, Belgijanac Abubukari Koita, kapiten i legenda grčkog fudbala Petros Mantalos...

Na prvom okupljanju fudbalera AEK, Marko Nikolić održao je govor koji je završio sledećim rečima:

- Bori se, veruj i nikad ne odustaj!

Najmanji budžet u odnosu na rivale

Valja pomenuti da AEK od sva tri pretendenta na titulu u Grčkoj ima najmanju vrednost tima, ukupno 70.480.000 evra. Olimpijakos ima prilično skuplju ekipu, koja je prema portalu Transfermarkt procenjena na 136.450.000 evra, dok solunski PAOK vredi 89.250.000 evra. Valja pomenuti da četvrti velikan grčkog fudbala Panatinaikos ima skup tim od 87.150.000 evra, a zauzima tek šesto mesto na tabeli.

- Ljudi u Grčkoj žive fudbal, takav su narod, otvoren ili u onom najlepšem smislu te reči prostodušan. Meni to baš prija. Naišao sam na tako topao prijem, da zaista to nisam očekivao. Istovremeno mi stvara obavezu, kao i početak sezone, u smislu nekog očekivanog rezultata. Bilo gde da se pojaviš, ljudi su prijatni, obožavaju igrače i trenere AEK-a. Pretpostavljam da to ima drugu stranu kad su loši rezultati, ali se dosad nisam suočavio sa tim - rekao je nedavno Marko Nikolić.

Pored uspeha u nacionalnom prvenstvu Grčke, Marko Nikolić napravio je i zapažen rezultat sa AEK u Ligi konferencije. Posle dramatične utakmice protiv Krajove u poslednjem kolu i spektakularnog preokreta za pobedu u sudijskoj nadoknadi za konačnih 3:2, AEK je izborio direktan plasman u osminu finala. Biće to prvi put za AEK da posle 23 godine igra osminu finala nekog UEFA takmičenja. Sada već daleke 2003. AEK je eliminisala Malaga u osmini finala UEFA kupa. Predsednik Marios Iliopulos nije žalio novac, pa je nagradu sa 200.000 evra podigao na čitavih 500.000 i tako častio stručni štab i fudbalere za veliki uspeh.

Veruje u sebe i svoj rad - Marko Nikolić Foto: Starsport

Stopama Dušana Bajevića

Grčki mediji za Marka Nikolića pišu:

- Srbin je kao trener i kao ličnost u stanju da okuplja ljude, da ih ubedi da mu veruju, da ga prate i slede.

Marko Nikolić postao je poštovan i cenjen u žuto-crnom delu Atine. Ukoliko osvoji titulu i napravi rezultat u Evropi, mogao bi da stane uz bok još jednom Srbinu koji je decenijama ranije pisao istoriju ovog kluba. Bio je to Dušan Bajević, prvo kao fudbaler, a onda i kao trener. Kršni Hercegovac bio je četiri puta prvak Grčke, osvajač nacionalnog kupa, Liga kupa i Superkupa.

Valja nešto reći i o Fudbalskom klubu AEK. Osnovan je 1924. godine od strane Grka izbeglica iz Turske, najviše iz Carigrada koji su naselili deo Atine koji se zove Nova Filadelfija. Slovo "K" u nazivu AEK označava Konstantinopolj, kako i danas Grci zovu Carigrad, odnosno Istanbul. Prvaci Grčke bili su 13 puta, poslednji put 2023. Grčki kup osvajali su 16 puta, dva puta Superkup i jednom Liga kup.