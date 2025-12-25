"NEKI IGRAČI POSLE TAKVIH POVREDA VIŠE NIKADA NISU BILI ISTI" Bivši premijerligaški napadač zabrinut za Aleksandera Isaka!
Napadač Liverpula i najskuplje pojačanje u istoriji Aleksander Isak pauziraće nekoliko meseci zbog teške povrede preloma članka i kosti fibule.
Šveđanin je operisan, a iako Liverpul nije tačno precizirao koliko će morati da pauzira, vrlo je moguće da je ova sezona za njega završena.
Bivši premijerligaški napadač Gabrijel Agbonlahor gostovao je u jednom podkastu u kom je govorio o povredi švedskog napadača.
"Sumnjam da će Isak igrati ove sezone. Video sam njegovu povredu, čuo sve informaije i viđao sam slične i pre. Takve povrede traže dug oporavak i pauzu, ali najveći problem je što neki igrači posle takvih više nikada nisu bili isti", rekao je Agbonlahor.
Liverpul nije želeo da precizira kada će se Isak vratiti, ali je jasno da će pauza biti duga i da će Redsi morati da dovedu novu akviziciju u napadu.
Kurir sport / Sportske.net
