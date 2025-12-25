Slušaj vest

Neobična statistika stiže iz Cvajte, druge nemačke lige. Dinamo Drezden, ekipa prikovana za samo dno tabele i 18. mesto, može da se pohvali učinkovitijim napadom od lidera prvenstva, moćnog Šalkea.

Posle 17 odigranih kola, Šalke drži prvo mesto sa 37 osvojenih bodova, tri više od drugoplasiranog Elversberga.

Ipak, ofanzivni učinak daleko je od impresivnog, postigli su svega 22 gola, uz 10 primljenih, što ih svrstava tek na 11. mesto po efikasnosti u ligi.

1/5 Vidi galeriju ŠTA JE TRULO U ŠALKEU? Tim iz Gelzenkirhena demoliran na gostovanju kod JARČEVA! VIDEO Foto: AP

Zanimljivo je da ih je po broju postignutih golova nadmašio čak i Greuter Firt, pretposlednji tim na tabeli, koji je mrežu rivala tresao 26 puta.

Još neverovatnije zvuči podatak da je i poslednjeplasirani Dinamo Drezden postigao više golova od lidera – ukupno 24.





Standings provided by

Standings provided by Sofascore