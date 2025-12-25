Slušaj vest

Srpski reprezentativac Nemanja Gudelj i zvezda Real Madrida Džud Belingem razmenili su šale na račun nedavnog duela koji su odigrali u prestonici Španije.

„Kraljevski klub“ je u tom susretu izašao kao pobednik rezultatom 2:0, ali borba na terenu nije prošla nezapaženo.

Fudbaler Sevilje je nekoliko dana posle meča na svom Instagram profilu podelio fotografiju koja najbolje oslikava žestoke duele i ogromnu potrošnju energije kroz koju je njegov tim prošao na jednom od najtežih gostovanja u sezoni.

1/12 Vidi galeriju Nemanja Gudelj Foto: PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia, Nemanja Nikolić

"Takmičili smo se i pokazali svoju hrabrost u ambijentu u kojem je uvek teško. Ostao nam je gorak ukus što nismo osvojili bodove, uprkos dobroj igri, ali i uverenje da smo na pravom putu da rastemo kao tim. Vraćamo se punom snagom protiv Levantea 4. januara. Idemo!", napisao je u objavi Nemanja Hudelj.

Na slici se vidi kako Gudelj sa leđa grabi Belingema, koji je ispod te fotke ostavio komentar:

"Vau, kakva ruka, brate", napisao je Belingem uz smajlije, srce i zagrljaj dva emotikona, a Gudelj je "pokajnički" odgovorio:

"Preterao sam malo, brate", uz iste emotikone.