Slušaj vest

Dejan Stanković, novi trener FK Crvena zvezda, želi da na pripreme povede veliki broj mladih fudbalera, kako bi im dao šansu i proverio ko može da pomogne prvom timu.

Svestan je Dejan Stanković da u Omladinskoj školi Crvene zvezde i razvojnom timu Grafičaru ima ozbiljnih igrača i zato želi da ih testira na pripremama u Turskoj.

Zvezdina deca - Dejan Stanković i Strahinja Eraković Foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Deki uvek davao šansu deci

Poznato je da je u svom prvom mandatu Dejan Stanković takođe verovao u mlade. Tako je imao strpljenja za Strahinju Erakovića, koji je postao reprezentativac, a onda doneo klubu 7.000.000 evra transferom u Zenit iz Sankt Peterburga. Tada je Stanković nade polagao i u Andriju Radulovića, Petra Stanića, Andreja Đurića i Nikolu Stankovića. Svi oni su kasnije napravili dobre karijere, neki u Crvenoj zvezdi, neki u drugim klubovima.

Sada je Dejan Stanković ponovo na potezu. I sam je nekada bio Zvezdino dete, pa je nebrojeno puta pričao koliko je zahvalan Vladimiru Petroviću Pižonu što mu je dao šansu kao klincu od 18 godina da se ostvari kao fudbaler u Crvenoj zvezdi. On to ne zaboravlja i danas kao trener, želi da nastavi misiju.

1/7 Vidi galeriju Dimitrije Šarić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Veliki potencijal

Prema saznanjima Kurira Dejan Stanković će 4. januara na pripreme u Tursku, u letovalište Belek pored Antalije povesti šestoricu klinaca. Iz omladinskog tima idu Dimitrije Šarić (17), Uroš Đorđević (18) i Savo Radanović (16). Sa njima će i Vuk Draškić (18) koji je tokom jeseni radio sa prvim timom.

Iz razvojnog tima Crvene zvezde Grafičara pravo da se nametnu Dejanu Stankoviću dobili su krilni fudbaler Veljko Vukojević (19) i štoper Stefan Gudelj (19). Obojica su sjajnim partijama u Prvoj ligi Srbije skrenuli pažnju svojim igrama i sada je na njima da se dokažu da li će na proleće nositi crveno-beli dres.

Zaobilaznim putem do velikih vrata - Veljko Vukojević u dresu Grafičara Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Kvartet iz prvog tima

Plejadi od šestorice klinaca koje Dejan Stanković vodi u Tursku, treba dodati i njihove vršnjake koji su tokom cele jeseni radili sa prvim timom. Vasilije Kostov (17) imao je ozbiljnu ulogu u prvom timu Crvene zvezde u Superligi i Ligi Evrope, Luka Zarić (17) je čak i debitovao u Ligi Evrope protiv Brage, dok su Adem Avdić (18) i Aleksa Damjanović (17) igrali mečeve fudbalskog prvenstva Srbije.

Ovim momcima valja pridodati i povratnika iz inostranstva Lazara Jovanovića (19), koji dolazi na šestomesečnu pozajmicu iz Štutgarta. Ukoliko makar nekoliko novih klinaca dobije priliku da na proleće ostane sa prvim timom, deluje da će Crvena zvezda imati možda i najmlađu ekipu u proteklih nekoliko godina.