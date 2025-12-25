"REĆI ĆU VAM KAKO JESTE..." Rasim Ljajić se oglasio i otkrio detalje priče koja zanima navijače Partizana: "To je menadžer preneo..."
Prvi čovek FK Partizan, Rasim Ljajić, govorio je za "Sportske.net" o aktuelnim dešavanjima u Humskoj.
Ljajić je naveo kako postoji veliko interesovanje klubova za igrače Partizana.
"Ne sećam se da je skoro ovoliko igrača bilo pod reflektorima i u fokusu velikih inostranih klubova", istakao je Rasim Ljajić.
Govorio je Ljajić i o navodnom interesovanju slavnog Milana za Andreja Kostića.
"Reći ću vam kako jeste. Menadžer kaže da ima ponudu Milana za Andreja Kostića i da će ta ponuda stići u klub. Ona još u klub stigla nije. Čujem da ima puno nekih bonusa koje predviđaju, a mi bismo da smanjimo bonuse, a da vidimo šta je sigurno. Kada dođe ta ponuda, onda ćemo da vidimo. Tako da ne mogu o drugim detaljima da pričam, ali da postoji interes Milana, to je menadžer preneo. Nismo još kontaktirali sa Milanom da bih vam mogao reći više detalja".
Kurir sport / Sportske.net
