"Reći ću vam kako jeste. Menadžer kaže da ima ponudu Milana za Andreja Kostića i da će ta ponuda stići u klub. Ona još u klub stigla nije. Čujem da ima puno nekih bonusa koje predviđaju, a mi bismo da smanjimo bonuse, a da vidimo šta je sigurno. Kada dođe ta ponuda, onda ćemo da vidimo. Tako da ne mogu o drugim detaljima da pričam, ali da postoji interes Milana, to je menadžer preneo. Nismo još kontaktirali sa Milanom da bih vam mogao reći više detalja".