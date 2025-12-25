"Dobar dan svima, velika mi je čast i zadovoljstvo što stojim pred vama. Na početku bih hteo da se zahvalim FSS na priznanju i čestitao svim ostalim dobitnicima na zasluženim nagradama. Iskazao bih neizmernu zahvalnost svim ljudima koji su imali doprinos u mom sazrevanju kao igrača i kao osobe. Najpre moja porodica, zatim svi treneri sa kojima sam sarađivao, igrači sa kojima sam igrao, članovi stručnog štaba... Svi sa kojima sam delio radosti i tuge povodom pobede ili poraza. Osećam se uzbuđeno, polaskano i ponosno. Ovo je kruna i ostvarenje dečačkog sna. Zbog ovoga se kreće na fudbalske treninge. Kada bih se vratio u prošlost kada sam svakodnevno putovao autobusom od Žarkova do Zemuna i maštao da jednog dana debitujem za prvi tim Partizana, pobedim u derbiju, debitujem za reprezentaciju. Sada imam 70 nastupa za naš, državni tim, predstavljao Srbiju na dva Svetska prvenstva. Ja sam svoje snove ostvario. I više od toga. Dozvolite mi da sanjam još malo. Drhte mi noge i glas od ovog priznanja i to bih odmah menjao za veći uspeh od dosadašnjeg u dresu Srbije. Već sam u zrelim igračkim godinama i imam san da svi mi koji činimo srpski fudbal se udružimo u nameri da se naša Srbija popne na krov fudbalske mape sveta. Doživeo sam mnogo patnji i bola zbog poraza, ali sam maštao na putu od Zemuna do Žarkova sve ono što je deloalo nemoguće. Hajde da svako od nas uradi sve što može da dođemo do cilja. Hvala", rekao je Milenković.