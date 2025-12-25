Slušaj vest

Grafičar je napravio senzaciju u Kupu Srbije, savladao je Radnički iz Niša sa 3:0 i stigao do četvrtfinala ovog takmičenja.

Junak trijumfa bio je Veljko Vukojević koji je postigao sva tri gola, a u novoj emisiji Grafičara "Priče iz svlačionice" otkrio je kako je klub sa Senjaka stigao do istorijskog uspeha.

Grafičar - Radnički Niš Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Pogledajte celu emisiju:

