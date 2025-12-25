Veljko Vukojević bio je prvi gost emisije Grafičara "Priče iz svlačionice"
PRIČE IZ SVLAČIONICE
OVAKO JE GRAFIČAR STIGAO DO ISTORIJSKE POBEDE! Junak velikog trijumfa, Veljko Vukojević, otkrio detalje u emisiji "Priče iz svlačionice"
Grafičar je napravio senzaciju u Kupu Srbije, savladao je Radnički iz Niša sa 3:0 i stigao do četvrtfinala ovog takmičenja.
Junak trijumfa bio je Veljko Vukojević koji je postigao sva tri gola, a u novoj emisiji Grafičara "Priče iz svlačionice" otkrio je kako je klub sa Senjaka stigao do istorijskog uspeha.
Grafičar - Radnički Niš Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
