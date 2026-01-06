Slušaj vest

Zlatno doba fudbalske reprezentacije Brazila obeležio je slavni Pele.

Jedna od pet titula koje je popularni "Selekao" osvojio, bila je ona iz Meksika 1970. godine.

Pred 107.000 gledalaca na stadionu Asteka, Brazilci su deklasirali Italiju 4:1 u finalu.

Strelac na svakoj utakmici

"Azure" je načeo Pele, a u drugom poluvremenu dokusurili Žerson, Žairzinjo i Karlos Alberto Tores.

Prvenstvo u Meksiku je obeležio Žair Ventura Filho, u narodu popularniji kao Žairzinjo.

"Mali Žair" je bacio u zasenak i slavnog Pelea, pošto je postao tek drugi igrač koji je na svakoj utakmici na jednom Mundijalu postigao gol.

Žairzinjo je rođen 25. decembra 1944. godine u Rio de Žaneiru. Iako je prirodno igrao na desnom beku, bio je svestran igrač koji je bio u stanju da igra na različitim pozicijama, kao glavni napada ili vezni igrač.

Od malena je bio član Botafoga. U ovom slavnom klubu je proveo 11 godina, pa se tek onda otisnuo put Evrope.

Prvak sveta u Meksiku

Prvu utakmicu za reprezentaciju je odigrao kao devetnaestogodišnjak.

Igrao je na tri Mundijala. U Engleskoj 1966. godine je igrao levo krilo, u tandemu sa njegovim idolom Garinčom na desnom krilu. Posle neuspeha i ispadanja u prvom krugu, Garinča se oprostio od reprezentacije, a Žairzinjo zauzeo njegovu poziciju desnog krila.

Na toj poziciji je postao daleko efikasniji. Na Svetskom prvenstvu u Meksiku je bio najbolji igrač svoje reprezentacije. Postigao je gol na svakoj utakmici, pa je dobio nadimak "Uragan". Iako je na tom takmičenju postigao sedam golova, nije dobio "Zlatnu kopačku", već je ona pripala Gerdu Mileru koji je deset puta bio strelac.

Posle ovog prvenstva se otisnuo u Evropu, gde je igrao za francuski Olimpik Marsej. Međutim, posle 18 utakmica i devet golova, posvađao se sa upravom, pa se vratio u Brazil, gde je sa Kruzeirom 1976. godine osvojio Kopa lidertadores, odnosno Ligu šampiona Južne Amerike.

Od reprezentacije se oprostio na Mundijalu 1974. godine u tadašnjoj Zapadnoj Nemačkoj, kada je Brazil stigao do trećeg mesta.

Za Brazil je odigrao 81 utakmicu i postigao 33 gola.

Otkrio Ronalda

Posle igračke, usledila je trenerska karijera, ali nije bio ni blizu uspeha kao u igračkim danima.

Možda rezultate nije imao, ali mu je najveće trenersko dostignuće to što je otkrio talentovanog četrnaestogodišnjeg sunarodnika Ronalda, koji je tada trenirao u Sao Kristavao, lokalnom klubu i nije bio neko od koga se toliko očekivalo.

Malo ko je verovao kada je priča za njega šta će da bude... Ali pogodio je sve!

