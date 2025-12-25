Slušaj vest

„Nema dileme da je iza nas jedna veoma teška godina, pre svega finansijski. Svi znamo da je najteža stvar to što se nismo plasirali na Svetsko prvenstvo u sportskom, patriotskom i, naravno, finansijskom smislu. Međutim, godina je bila teška i zbog toga što smo se oprostili od nekih bivših reprezentativaca, fudbalskih radnika koji su nas napustili i koje ćemo pamtiti zauvek. Ali vreme je da se okrenemo i pozitivnim stvarima.

Prošle godine smo radili na tome da postavimo temelje za stvaranje kvalitetnih srpskih igračica i igrača, preduslove za stvaranje što većeg broja snažnih i konkurentnih klubova na evropskom nivou i, na kraju krajeva, što moćnije reprezentacije, što će nam svima omogućiti da u budućnosti bezbrižnije posmatramo fudbal i govorimo o fudbalu. Da budemo kontinuirano prisutni na svim svetskim i evropskim takmičenjima. Dobro je da smo doneli taj paket mera koji već sada nagoveštava da ćemo tokom leta moći da imamo nekoliko konkurentnih ekipa u borbi za ligašku fazu UEFA takmičenja. Ove godine imamo samo jedan klub i, manje ili više, godinama je bilo tako. Doći ćemo u situaciju da redovno imamo dva, tri ili četiri kluba u Evropi.

Dobro je što je muška A selekcija sačuvala status u 16 najboljih u Ligi nacija, u elitnoj diviziji, i to nam daje podstrek za mnogo bolje rezultate nego što smo postigli ove godine. Jako je lepo i, možda i najlepše, da je ženska A reprezentacija takođe ušla u elitu evropskog fudbala plasmanom u A diviziju Lige nacija i to je i najveći uspeh ženskog fudbala do sada. Dobro je i to što imamo novog selektora Veljka Paunovića, čoveka koji pleni optimizmom i čija energija uverava da će biti teških utakmica, a velikih rezultata. Dobro je što smo dobili novog selektora mlade reprezentacije Zorana Mirkovića.

1/29 Vidi galeriju FSS Zlatna lopta Foto: Starsport

Dobili smo još neka pojačanja u našem fudbalu, pa tako na čelu sudijske organizacije prvi put imamo inostranog stručnjaka, koji je doneo određene inovacije i približavanje sistema suđenja i kriterijuma suđenja onome koji imamo u Evropi, a to nam je jako potrebno da bismo bili konkurentni kada tamo odemo. Imali smo, kako je rekao sam gospodin Čeferin najbolje organizovan UEFA Kongres u poslednjih dvadeset godina, upravo ovde u Beogradu. Dobili smo organizaciju Evropskog prvenstva za mlade 2027. godine, prijavili smo se i ušli u najuži krug kandidata za održavanje finala Lige Evrope na novom nacionalnom stadionu u Beogradu 2028, eventualno 2029. godine. To su jako dobre stvari i pokazuju poverenje koje raste prema našem fudbalu i našem Savezu na nivou UEFA.

Važno je pomenuti činjenicu da većina prvoligaških ekipa igra na novim terenima, gotovo bez izuzetka, a da već sada imamo i jedan veliki broj terena u Prvoj ligi Srbije koji su renovirani, a verujemo da će se i tu nastaviti napredak na polju infrastrukture i da ćemo uskoro imati i VAR tehnologiju u tom takmičenju. Mogu samo da kažem da nećemo odustati, znamo u šta verujemo, imamo plan i znamo kako da ga sprovedemo. Živeo srpski fudbal i ono što ćemo postići narednih godina zajedno!“ rekao je Branko Radujko, generalni sekretar FSS.