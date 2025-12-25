Slušaj vest

Fudbalski klub Čelsi namerava da se odrekne barem šestorice igrača u zimskom prelaznom roku.

Enco Mareska je i letos imao prevelik roster, kada je takođe želeo da ga skrati, no nije uspeo, pa uprava sada traži nove klubove za precrtane igrače.

Mareska je jasno stavio do znanja da su prekobrojni - Tosin Adarabiojo, Fakundo Buonanote, Aksel Disasi, Rahim Sterling, Benoa Badiašil i Filip Jorgensen.

Od početka ove sezone, jedino je Adarabiojo dobijao ponekad šansu, ali je bio prilično loš i Mareska ga je sklonio iz ekipe posle Lidsa i praktično ga stavio na transfer listu.

Za sada nije poznato gde bi pomenuti igrači mogli da odu, ali se zna da Sterling ima ponude Lidsa i Kristal Palasa, da se Disasi nudi Romi, za ostale ostaje da vidimo gde će nastaviti karijeru.

