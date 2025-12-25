Reprezentacija nije samo dres koji se nosi.
VELJKO PAUNOVIĆ URUČIO VASILIJU KOSTOVU VEOMA VAŽAN DOKUMENT! Fudbalska Srbija ovo prvi put vidi - selektor Orlova uvodi kodeks ponašanja za reprezentativce!
Ona je odgovornost. Čast. Odnos prema grbu, prema saigračima, prema naciji.
Fudbalski savez Srbije je, upravo sa tom idejom, pripremio Kodeks reprezentativca. Knjigu vrednosti i pravila ponašanja u svim selekcijama, pod snažnim i simboličnim naslovom: ‘Zavet za pobedu’.
Veljko Paunović i Vasilije Kostov Foto: Starsport
To je dokument koji govori o disciplini, poštovanju, zajedništvu i karakteru. O onome što mora da prethodi svakom rezultatu. Svakoj pobedi.
Selektor Veljko Paunović je simbolično uručio prvi primerak Kodeksa reprezentativca najperspektivnijem igraču Srbije Vasiliju Kostovu.
