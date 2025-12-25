Slušaj vest

Ona je odgovornost. Čast. Odnos prema grbu, prema saigračima, prema naciji.

Fudbalski savez Srbije je, upravo sa tom idejom, pripremio Kodeks reprezentativca. Knjigu vrednosti i pravila ponašanja u svim selekcijama, pod snažnim i simboličnim naslovom: ‘Zavet za pobedu’.

Veljko Paunović i Vasilije Kostov Foto: Starsport

To je dokument koji govori o disciplini, poštovanju, zajedništvu i karakteru. O onome što mora da prethodi svakom rezultatu. Svakoj pobedi.

Selektor Veljko Paunović je simbolično uručio prvi primerak Kodeksa reprezentativca najperspektivnijem igraču Srbije Vasiliju Kostovu.

