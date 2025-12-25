Slušaj vest

Robertson je bio strelac jedinog gola za Notingem Forest u pobedi nad Hamburgom u finalu Kupa šampiona 1980. godine.

Pored Foresta, za koji je igrao 14 godina, još dve sezone je nosio dres Derbi Kauntija.

Za Škotsku je postigao pobedonosni gol protiv Engleske 1982 te pogodak protiv Novog Zelanda na Svetskom prvenstvu 1982. godine.

Odigrao je 28 utakmica za reprezentaciju, pre nego što je postao pomoćni trener Martinu O'Nilu u Vikombu, Noriču, Lesteru, Seltiku i Aston Vili.

"Pravi velikan našeg kluba i dvostruki osvajač Kupa šampiona, Džonov nenadmašni talenat, poniznost i nepokolebljiva odanost Notingem Forestu nikada neće biti zaboravljeni. Počivaj u miru, Robo... Naš najveći", objavio je klub iz Notingema.

Robertson je za Notingem Forest igrao od 1970. do 1983. godine, kao i u sezoni 1985/1986. On je u međuvremenu od 1983. do 1985. godine bio član Derbi Kauntija