OVAJ ČOVEK JE NEUNIŠTIV: Najskuplji trener na svetu 14 godina na klupi Atletika, klub mu nudi novi ugovor
Španski list "Marka" objavio je informaciju da madridski Atletiko nudi treneru Dijegu Simeoneu produžetak saradnje.
Dijego Simeone Foto: Guillermo Martinez/AFLO / AFLO / Profimedia, Ryan Crockett / DeFodi Images / Profimedia, Oli SCARFF / AFP / Profimedia
Čolo je na čelu madridskog kluba od 2011. godine, a aktuelni ugovor mu važi do 2027. godine.
Ipak, "Jorgandžije" ne prepuštaju ništa slučaju, već žele da se dodatno obezbede.
Simeone je sa Atletikom osvojio dve titule prvaka Španije, dve Lige Evrope, a dva puta je gubio finale Lige šampiona.
Podsetimo, Čolo je ubedljivo najplaćeniji trener sveta sa platom od 3,3 miliona evra mesečno.
