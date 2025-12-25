Slušaj vest

Španski list "Marka" objavio je informaciju da madridski Atletiko nudi treneru Dijegu Simeoneu produžetak saradnje.

Dijego Simeone Foto: Guillermo Martinez/AFLO / AFLO / Profimedia, Ryan Crockett / DeFodi Images / Profimedia, Oli SCARFF / AFP / Profimedia

 Čolo je na čelu madridskog kluba od 2011. godine, a aktuelni ugovor mu važi do 2027. godine.

Ipak, "Jorgandžije" ne prepuštaju ništa slučaju, već žele da se dodatno obezbede.

Simeone je sa Atletikom osvojio dve titule prvaka Španije, dve Lige Evrope, a dva puta je gubio finale Lige šampiona.

Podsetimo, Čolo je ubedljivo najplaćeniji trener sveta sa platom od 3,3 miliona evra mesečno.

Ne propustiteFudbalUDARAC ZA MADRIĐANE: Lengle zbog povrede dva meseca van terena
Atletiko Madrid
FudbalVALENSIJA NASTAVLJA DA POSRĆE: Atletiko se vratio na pobednički kolosek
Atletiko Madrid
FudbalUMRO ČUVENI ČUZO: Španski fudbal zavijen u crno
Antonio Gonzales Alvarez Čuzo
FudbalGoleada u Ajndhovenu: Atletiko iz Madrida srušio PSV, pogledajte i kako (VIDEO)
PSV Atletiko Madrid Liga šampiona

Gol Atletiko Madrid - Real Madrid Izvor: Arena premium