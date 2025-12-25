Slušaj vest

"Crveni đavoli" će u ovaj meč ući ozbiljno oslabljeni.

Kapiten Mančester Junajteda Bruno Fernandeš i njegov saigrač Kobi Mejnu neće igrati u petak protiv Njukasla, saopštio je trener "crvenih đavola" Ruben Amorim.

"Bruno i Kobi se oporavljaju. Ne mislim da će dugo pauzirati. Kobi će se vratiti na teren pre Bruna. Ne želim da kažem koliko će Bruno odsustvovati, imam ideju kad će se vratiti, ali hajde da sačekamo i vidimo", rekao je Amorim na konferenciji za medije.

Fernandeš je ove sezone ubedljivo najbolji igrač "đavola" sa pet golova i sedam asistencija u 17 utakmica.

Amorim izjavio je da je "nemoguće zameniti Bruna Fernandeša", nakon što je kapiten kluba suočen sa pauzom do mesec dana zbog povrede zadnje lože.

Fernandeš je morao da napusti teren tokom poraza Junajteda od Aston Vile (2:1) u nedelju, a Amorim je već tada potvrdio da portugalski vezista neće biti na raspolaganju za utakmicu protiv Njukasla.