Čelnici Atletiko Madrida žele da produže saradnju sa popularnim Čolom, jer su ubeđeni da je Simeone najbolje rešenje klub, pišu španski mediji.

Zbog njegove filozofije, posvećenosti i sposobnosti da stvara konkurentan tim u svakoj sezoni..

Sa Atletikom je Simeone osvojio dvije titule šampiona Španije, dve Lige Evrope, a dva puta na više nego nesrećan način gubio finala Lige šampiona od gradskog rivala Reala.

Podsetimo, Čolo je ubedljivo najplaćeniji trener sveta sa platom od 3,3 miliona evra mesečno.

