Dijegu Simeoneu aktuelni ugovor sa Atletikom važi do juna 2027. godine, a na klupi "jorgandžija" je od davnog decembra 2011. godine.
VERUJU MU
DOBIJAMO NOVOGA "ALEKSA FERGUSONA": Najplaćeniji trener sveta dobija novi ugovor!
Slušaj vest
Čelnici Atletiko Madrida žele da produže saradnju sa popularnim Čolom, jer su ubeđeni da je Simeone najbolje rešenje klub, pišu španski mediji.
Atletiko Madrid Foto: Alter Photos / ddp USA / Profimedia, Oscar J Barroso/AFP7/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Vidi galeriju
Zbog njegove filozofije, posvećenosti i sposobnosti da stvara konkurentan tim u svakoj sezoni..
Sa Atletikom je Simeone osvojio dvije titule šampiona Španije, dve Lige Evrope, a dva puta na više nego nesrećan način gubio finala Lige šampiona od gradskog rivala Reala.
Podsetimo, Čolo je ubedljivo najplaćeniji trener sveta sa platom od 3,3 miliona evra mesečno.
Reaguj
Komentariši