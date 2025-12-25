Slušaj vest

Ife Lundberg, koji igra kao preporođen od prelaska u Makabi iz Tel Aviva u petak će imati priliku da se prvi put suprotstavi Partizanu od neslavnog odlaska iz redova crno-belih, što je bio povod da se izraelski mediji bliže dotaknu ove teme.

Nakon što je na leto 2024. godine stigao iz Virtusa, sve je ličilo da će Danac biti glavna napadačka opcija u timu Željka Obradovića, ali nije trebalo mnogo da se pokaže da su očekivanja bila velika.

Nekadašnjeg pleja Virtusa iz Bolonje mučile su povrede, nesuglasice sa Obradovićem i sve što je dovelo do letošnjeg rastanak koji bi upravo, prema pišnjenu novinara portala "Sport 5" mogao biti novi početak.

"Za mesec i po dana, Lundberg je od igrača koga je Partizan iz Beograda suspendovao i kome je zabranjeno učešće u igri, postao figura koju Makabi iz Tel Aviva želi da izvuče iz blata. Ovog petka, novi vlasnik kuće u Jad Elijahu dobiće vrhunsku priliku da se izmiri, stigne u kuću svoje ogorčene i komplikovane bivše devojke i kaže poslednju reč nakon što ga je ona izbacila, zalupila vratima i očigledno pomislila da je ona ta koja će nastaviti dalje kao pobednik u raskidu. Neposredno pre nego što se to desi, vreme je da se vratimo nešto više od godinu dana unazad", stoji na spomenutom portalu koji se ovog popodneva opsežno bavio Lundbergovim mandatom u Partizanu.

Podsetimo, Lundberg je tokom 26 evoligaških utakmica za Partizan prošle sezone beležio u proseku 7.9 poena po meču, dok je sada u Makabiju na putu da stigne čuvenu sezonu 2020/21, kada je igrao sjajno za moskovski CSKA.