Vanja Drkušić , bivši fudbaler Crvene zvezde, sada Zenita iz Sankt Peterburga , govorio je za ruske medije o stereotipima koje je imao o Rusima pre dolaska u ovu zemlju.

Slovenački reprezentativac je 2022. godine iz Zvezde prešao u Sočiju, a od 2024. godine član je ekipe iz Sankt Peterburga.

"Znate, svi mi u Evropi gledamo američke filmove, i u njima su Rusi uvek prikazani kroz glupe stereotipe: predstavljeni su kao mafijaši, ubice, i jednostavno u ulozi loših ljudi, zlikovaca. Takođe, vole da se hvale kako ovde svi piju votku i da medvedi lutaju ulicama. Ali svako ko dođe ovde, videće koliko je sve prijateljsko, lepo i moderno. Naravno, nakon preseljenja u Soči, naučio sam i video mnogo novih stvari, bio sam iznenađen", rekao je Vanja Drkušić.