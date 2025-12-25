Slušaj vest

Saran pušten da se brani sa slobode pošto je dao izjavu nadležnim istražnim organima ali će biti pod sudskim nadzorom, pišu turski mediji.

Predsednik Fenerbahčea je bio priveden u sredu u Istanbulu samo nekoliko sati pošto su forenzičkim testovima otkriveni tragovi narkotika, tačnije kokaina, u njegovim uzorcima kose.

On je bio priveden u sklopu proširene istrage o drogama u koju su upletene istaknute ličnosti iz sveta zabave i medija.

Saran je u septembru izabran za predsednika Fenerbahčea, a moraće da se pojavljuje pred sudom dva puta nedeljno.

