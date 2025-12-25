Slušaj vest

Fudbalski klub Partizan zagrizao je za dovođenje napadača CSKA iz Moskve Artjoma Šumanskog.

Kako prenose ruski mediji, beloruski napadač će u januaru napustiti redove Parrizanovog bratskog kluba i otići na pozajmicu, a crno-beli su jedna od opcija.

"Među zainteresovanim klubovima su Akron, koji mu nije prioritet, Nižnji Novgorod, koji je jedan od četiri kandidata, Baltika, koja je rezervna opcija i Partizan. Srbi žele, ali nisu u stanju da izvedu pozajmicu, pa je izvesnije da će preći na leto", navodi se u Rusiji.

Artjom Šumanski je igrao za Bate Borisov, gde je na 24 utakmice postigao četiri gola. Potom je bio kratko na Kipru, gde je 17 puta nosio dres Arisa iz Limasola i postigao tri gola, pa je došao u CSKA. Postigao je 1 gol na 14 utakmica ove sezone, i cena na tržištu mu je oko 900 hiljada evra.

Igrao je za mlađe reprezentacije Belorusije, a prošle godine je seniorski reprezentativac i upisao je tri utakmice.

Rođen je 2004. godine i visok 185 cm.

Beloruski napadač bi, po svemu sudeći, trebao da zameni Andreja Kostića, čiji transfer u Milan se poslednjih dana i nedelja često pominje. Naravno, Partizan još uvek nije na sigurnom ni po statusu Jovana Miloševića, prvog napadača.