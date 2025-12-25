Slušaj vest

Paunović posebno ceni se selektora reprezentacije Meksika, Havijera Agirea i njegov rad.

Veljko Paunović na promociji u FSS

"Ja mislim da je ono što Havijer Agire radi upravo ključ – vera. Treba verovati tim momcima, treba im reći ko su i šta su: dobri su, konkurentni su, sposobni su, fizički i tehnički. To treba stalno ponavljati, vraćati im tu poruku i podsećati ih“, istakao je i dodao:.

"Kada postoji ta vrsta vere, sav rad koji se ulaže mnogo se jače primi, jer meksički igrač ima srce, takmičarski je nastrojen“, rekao je Paunović, uz ocenu da se reprezentacija trenutno nalazi u važnom generacijskom trenutku."

Posebno je naglasio kvalitet sadašnje selekcije i okolnosti koje idu u prilog Meksiku.

"Sada postoji veoma važna generacija koja igra na visokom nivou u Evropi, ali i u domaćem prvenstvu, uz velikog selektora poput Havijera Agirea i njegov stručni štab, za koje mislim da rade fantastičan posao“, rekao je Paunović.

Dodatni faktor vidi u činjenici da će se Svetsko prvenstvo igrati na domaćem terenu.

"Iz moje perspektive, Meksiko sada ima sve da odigra veliko Svetsko prvenstvo. Igra kod kuće, ima velikog selektora, ima jaku grupu igrača, važnu generaciju. Ako se navijači postave uz tim i podrže ono što se radi, to može biti presudno. To može biti ključ – vera, pre svega, i rad."

Govoreći o mogućnosti da jednog dana preuzme reprezentaciju Meksika, Paunović nije isključio tu opciju.

"Sve je moguće kada me fudbal odvede tamo gde sam potreban, posebno u projekte koji imaju resurse i dobre ljude."