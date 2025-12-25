Slušaj vest

Trener Fudbalskog kluba Partizan Nenad Stojaković gostovao je u podkastu "Nismo od juče", koji se emituje na zvaničnom jutjub kanalu kluba iz Humske ulice.

Stojaković je postao šef struke crno-belih početkom novembra i sa veoma mladim timom okitio se titulom jesenjeg šampiona Srbije.

Ta titula, sem samopouzdanja, ne znači puno, a svestan je toga i mladi trener. Prvo mesto Partizana je za mnoge bio šok, s obzirom na rezultate poslednjih godina. Ipak, Stojaković smatra da tim ima kvalitet.

"Pogrešno je što je to narativ koji vlada poslednjih desetak godina. Partizan je veliki klub, očekivanja i treba da budu takva da Partizan treba da bude prvi. Partizan i jeste prvi zato što je kvalitetom i igrama zaslužio da bude na tom mestu. Nije slučajno", poručio je Stojaković.

Partizan na pauzu ide sa bodom prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu. Moglo je po crno-bele da bude i bolje, da nije poražen u poslednjoj utakmici na gostovanju IMT-u.

"Utakmica protiv IMT-a sigurno ostavlja jedan gorak ukus na kraju, ali treba razmišljati pozitivno. Počeli smo lošim rezultatom protiv Železničara, ali smo imali veliki broj šansi za postizanje golova, prečke, stative, dosta dobrih stvari. U narednim mečevima smo bili dobri, kvalitetni na nivou velikog kluba, napadali smo, stvarali veliki broj prilika i davali golove. Postoji ogroman prostor u kojem možemo da budemo bolji. Ovo je period kada mogu prvi put od kako sam došao na klupu Partizana da pogledam malo unapred, da pogledam tih mesec dana, da vidim, isplaniram nešto i programiram na pravi način zato što je ovo jako zahtevan posao. Postoje mnoge stvari koje nismo stigli da uradimo i individualno i timski i kada su određeni momenti igre u pitanju, nismo im posvetili mnogo pažnje zato što nije bilo vremena", poručio je Nenad Stojaković, trener Partizana.