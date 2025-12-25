Slušaj vest

Na Zvezdinom radaru nalazi se Daglas Ovusu najbolji igrač Radnika iz Surdulice.

Crveno-beli žele da reše problem na krilnim pozicijama dovođenjem internacionalca iz Gane, koji blista u surduličkom Radniku, saznaje "Meridijan sport"

Ipak, problem bi moglo da predstavlja obeštećenje, s obzirom da je klub sa juga Srbije nedavno odbio 2.500.000 evra od egipatskog Al Ahlija za Ovusua.

Pitanje je da li Crvena zvezda želi toliko da se isprsi za igrača iz Superlige Srbije, iako ima nesporan kvalitet i veliki potencijal.

Svoj sud daće i Dejan Stanković, novi trener srpskog prvaka, pred kim je izuzetno zahtevno proleće.

