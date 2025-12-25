Slušaj vest

Edin Džeko i Fjorentnina na dobrom su putu da raskinu saradnju posle samo šest meseci.

Iskusni 39-godišnji napadač nije imao veliku minutažu u klubu koji trenutno zauzima poslednje mesto u Seriji A.

Fjorentina je tek minulog vikenda ostvarila prvu pobedu u prvenstvu i zakucavana je na poslednjem mestu sa samo devet bodova iz 16 utakmica.

Prema pisanju italijanskih medija, igrom ironije Džeko bi mogao da pojača velikog konkurenta ekipe iz Firence. Najbliži njegovog potpisu je Kaljari, koji traži napadača.

Kaljari ima 15 bodova, tri više u odnosu na Veronu koja se nalazi u zoni ispadanja.

Pominje se i Đenova, koja ima 14 bodova i tik je iznad crvene zone.