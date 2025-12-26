Slušaj vest

Real Madrid se uveliko priprema za budućnost, tražeći nova lica u veznom redu nakon ere Tonija Krosa i Luke Modrića

Klub sa Bernabeua ima jasnu viziju za 2026. godinu, a ona uključuje potencijalno obaranje transfer rekorda, pišu španski mediji.

Nakon odlaska Luke Modrića, Real Madridu je preko potreban igrač koji može da kontroliše igru i diktira tempo sa sredine terena. U potrazi za takvim profilom, Adam Vorton iz Kristal Palasa se pojavio kao jedna od glavnih meta.

Međutim, Real nije jedini koji želi sjajnog Engleza.

Naime Mančester Junajted je 21-godišnjeg engleskog reprezentativca učinio svojim prioritetom i spreman je da ponudi čak 100 miliona evra kako bi obezbedio njegov potpis 2026. godine.

S obzirom na to da Vorton ima ugovor sa Kristal Palasom do 2029. godine, tako visoka ponuda bi mogla biti ključna.