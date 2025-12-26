Nemanja Gudelj objavio fotografiju sa utakmice protiv Reala
Fudbal
"KAKAV ZAGRLJAJ, BRATE": Zvezda Reala se obratila Gudelju! Komentarisala neobičnu fotografiju koju je objavio srpski reprezentativac
Zvezda Reala Džud Belingem komentarisao je fotografiju koju je objavio srpski reprezentativac Nemanja Gudelj.
Nemanja Gudelj Foto: PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia, Nemanja Nikolić
Real i Sevilja sastali su se minulog vikenda u Primeri, a tokom utakmice je nastala neobična fotografija. Na njoj se vidi kako Gudelj zaustavlja Belingema.
"Vau, kakav zagrljaj, brate", napisao je engleski reprezentativac.
Nije prošlo dugo do šaljivog odgovora Gudelja: "Malo sam preterao, brate".
Real je slavio u pomenutom meču 2:0, a Belingem je bio strelac prvog gola.
"Kraljevski" klub je trenutno drugi sa 42 boda, četiri manje u odnosu na Barselonu. Sevilja je deseta sa 20 bodova.
