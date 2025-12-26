Slušaj vest

Zvezda Reala Džud Belingem komentarisao je fotografiju koju je objavio srpski reprezentativac Nemanja Gudelj.

1/13 Vidi galeriju Nemanja Gudelj Foto: PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia, Nemanja Nikolić

Real i Sevilja sastali su se minulog vikenda u Primeri, a tokom utakmice je nastala neobična fotografija. Na njoj se vidi kako Gudelj zaustavlja Belingema.

"Vau, kakav zagrljaj, brate", napisao je engleski reprezentativac.

Nije prošlo dugo do šaljivog odgovora Gudelja: "Malo sam preterao, brate".

Real je slavio u pomenutom meču 2:0, a Belingem je bio strelac prvog gola.

"Kraljevski" klub je trenutno drugi sa 42 boda, četiri manje u odnosu na Barselonu. Sevilja je deseta sa 20 bodova.