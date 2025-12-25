Slušaj vest

Srpski reprezentativac Dušan Vlahović, prema pisanju italijanskih medija, mogao bi karijeru da nastavi u Liverpulu.

Liverpulu je očajnički potreban napadač posle povrede Aleksandra Isaka. Šveđanin, koji je letos doveden za 145 miliona evra, duže će biti odvojen od terena posle teže povrede.

Tim sa Enfilda mora hitno da reaguje, a italijanski mediji pišu da je Dušan Vlahović glavni pik.

Srbinu na kraju sezone ističe ugovor sa Juventusom, letos je bio na pragu Milana, ali se transfer izjalovio, pa su sada opet krenule spekulacije u njegovom odlasku.

Navodno ga Milan ponovo želi, ali pojavio se Liverpul i spreman je da za njega ponudi 20 miliona evra.

Međutim, nad ovom pričom stoji veliki znak pitanja, pošto je Vlahović takođe povređen i tek u martu treba da se vrati na teren.