Rukovodstvo Real Madrida planira da na kraju sezone u klub vrati argentinskog fudbalera Nika Paza, koji je trenutno član italijanskog Koma, prenosi večeras španski "AS".

Sjajni ofanzivni vezista Paz (21) je u Real stigao 2016. godine i prošao sve omladinske selekcije "kraljevskog" kluba.

Niko Paz
Foto: Nicola Ianuale / Alamy / Profimedia

On je za prvi tim Reala odigrao samo osam mečeva, a u avgustu 2024. godine je prešao u Komo za 6.000.000 evra.

U ekipi Seska Fabregasa je "eksplodirao", pokazao da je klasa od igrača i Real će učiniti sve kako bi ga ponovo imao u svojim redovima.

Paz ima ugovor sa Komom do 30. juna 2028. godine, a otkuzna klauzula iznosi svega 9.000.000 evra.

Ova cifra, naravno, za Real ne predstavlja ništa i realno je da Paza od sledeće sezone vidimo na stadionu "Santjago Bernabeu".

