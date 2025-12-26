Slušaj vest

Zvezdan Terzić, generalni direktor FK Crvena zvezda, rekao je da će crveno-beli biti aktivni u zimskom prelaznom roku, jer žele da ojačaju sve linije tima.

Dovođenje jednog defanzivca stavljeno je pod prioritet sportskom sektoru na Marakani. Međutim, pojavio se problem.

profimedia-0901352321erak.jpg
Strahinja Eraković u dresu Zenita Foto: Maksim Konstantinov/SOPA Images/ / Shutterstock Editorial / Profimedia

Eraković želja Turaka i Grka  

Nije tajna da je Crvena zvezda želela da vrati Strahinju Erakovića iz Zenita i to na pozajmicu. Reprezentativac Srbije bio je nezadovoljan u Sankt Peterburgu, jer je izgubio mesto u startnih 11 i samim tim poverenje od strane trenera Sergeja Semaka. Delovalo je da će glatko doći do dogovora, kada je pozajmica u pitanju.

Ali... Vremenom za Strahinju Erakovića počeli su da se raspituju i drugi klubovi. Prvo turski Bešiktaš, pa grčki PAOK. Videli su u Zenitu ponovo potencijal u srpskom fudbaleru i pozvali ga na razgovor. Prema pisanju portala "Sport-ekspres" Strahinja Eraković imao je sastanak sa rukovodstvom kluba na kojem mu je predoćeno da se na njega najozbiljnije računa.

Strahinja Eraković, Zenit Foto: www.fc-zenit.ru

Razgovor sa upravom Zenita  

Sam Strahinja Eraković posle razgovora sa upravom, razjasnio je svoj stav i namerava da ostane barem do leta u Zenitu sa ciljem da klub iz Sankt Peterburga osvoji titulu. Prema pisanju ruskih medija, u Zenitu smatraju da Strahinju Erakovića neće prodavati ispod 7.000.000 evra, te je tako otpala mogućnost bilo kakve pozajmice.

Opet, ne treba zaboraviti da Crvena zvezda i Zenit imaju bratske odnose, da unazad nekoliko godina svake sezone odigraju po dve prijateljske utakmice i da rukovodstva dva kluba tesno sarađuju. Baš zbog toga ne treba otpisati mogućnost da dođe do dogovora dve strane.

Strahinja Eraković (24) ove sezone odigrao je u dresu Zenita 19 utakmica u svim takmičenjima, uz jednu asistenciju.

