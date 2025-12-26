Slušaj vest

Zvezdan Terzić, generalni direktor FK Crvena zvezda, rekao je da će crveno-beli biti aktivni u zimskom prelaznom roku, jer žele da ojačaju sve linije tima.

Dovođenje jednog defanzivca stavljeno je pod prioritet sportskom sektoru na Marakani. Međutim, pojavio se problem.

Strahinja Eraković u dresu Zenita

Eraković želja Turaka i Grka

Nije tajna da je Crvena zvezda želela da vrati Strahinju Erakovića iz Zenita i to na pozajmicu. Reprezentativac Srbije bio je nezadovoljan u Sankt Peterburgu, jer je izgubio mesto u startnih 11 i samim tim poverenje od strane trenera Sergeja Semaka. Delovalo je da će glatko doći do dogovora, kada je pozajmica u pitanju.

Ali... Vremenom za Strahinju Erakovića počeli su da se raspituju i drugi klubovi. Prvo turski Bešiktaš, pa grčki PAOK. Videli su u Zenitu ponovo potencijal u srpskom fudbaleru i pozvali ga na razgovor. Prema pisanju portala "Sport-ekspres" Strahinja Eraković imao je sastanak sa rukovodstvom kluba na kojem mu je predoćeno da se na njega najozbiljnije računa.

Razgovor sa upravom Zenita

Sam Strahinja Eraković posle razgovora sa upravom, razjasnio je svoj stav i namerava da ostane barem do leta u Zenitu sa ciljem da klub iz Sankt Peterburga osvoji titulu. Prema pisanju ruskih medija, u Zenitu smatraju da Strahinju Erakovića neće prodavati ispod 7.000.000 evra, te je tako otpala mogućnost bilo kakve pozajmice.

Opet, ne treba zaboraviti da Crvena zvezda i Zenit imaju bratske odnose, da unazad nekoliko godina svake sezone odigraju po dve prijateljske utakmice i da rukovodstva dva kluba tesno sarađuju. Baš zbog toga ne treba otpisati mogućnost da dođe do dogovora dve strane.

Strahinja Eraković (24) ove sezone odigrao je u dresu Zenita 19 utakmica u svim takmičenjima, uz jednu asistenciju.