Slušaj vest

Fudbaleri Partizana tokom zime pripremaće se u Turskoj, u poznatom letovalištu Belek, nadomak Antalije.

Potpredsednik FK Partizan Predrag Mijatović nedavno je u jednom TV gostovanju nagovestio da će nekoliko igrača iz omladinskog pogona ići u Tursku na pripreme sa prvim timom.

Pobuna omladinaca

Nije poznato koga će od talentovanih igrača Partizana povesti trener Nenad Stojaković u Belek. Navodno u avionu bi trebalo da mesto nađu šestorica omladinaca crno-belih, a među njima i Dušan Jovanović, piše portal Mocartsport.

1/11 Vidi galeriju Predrag Mijatović Foto: Starsport, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Mladi Dušan Jovanović nedavno je bio uzrok pobune svojih vršnjaka, jer je trebalo da debituje za prvi tim protiv Radničkog 1923 u Kragujevcu. Neki mladi igrači su tada ćak i zatražili ispisnice nezadovoljni činjenicom da Dušan Jovanović posle samo sedam utakmica za omladince, a da nijednu nije počeo kao starter dobije priliku u prvom timu Partizana. Ceo slučaj je poprimio negativnu konotaciju, digla se nepotrebna tenzija, čak je došlo i do razmimoilaženja između Predraga Mijatovića i Danka Lazovića.

Dušan Jovanović i Lazar Jovanović Foto: Printskrin/Instagram

Mijat tvrdi da zna šta radi

Međutim, potpredsednik Partizana Predrag Mijatović smatra da Dušan Jovanović ima ogroman potencijal i da je on igrač od kojeg crno-beli mogu mnogo profitirati u budućnosti. Upravo je njegova ideja da 17-ogodišnji krilni fudbaler polovinom januara ode sa ekipom u Antaliju.

- Taj mali je jedan od najtalentovanijih dečaka u njegovom uzrastu. To nije sad, već godinama. Došao je letos iz Zvezde bez ugovora, imao je mali problem sa leđima, a njegov otac, inače veliki igrač, bivši reprezentativac dogovorio se sa Miralemom Sulejmanijem, sa klubom, sa Partizanom, čak sam ja pričao u jednom trenutku sa njim, da dođe kod nas. Nije bio potreban nikakav ugovor, nikakva stipendija, apsolutno ništa, da dođe, da radimo, da ga oporavimo i da vidimo koliko će utakmica da odigra, kako će da ih odigra i da li to nama odgovara za budućnost - rekao je Predrag Mijatović u emisiji "Indirektno" i nastavio:

- Jovanović nije primio nijedan evro šest meseci, niti ima bilo kakav ugovor sa Partizanom. Kad se oporavio i krenuo da igra, zapazio sam da se radi o velikom potencijalu. Ako sam ja došao u klub da odlučujuem ko, šta, kako i na koji način, onda me barem pustite, jer sam u ovom periodu pokazao da znam šta radim. Pustite me i da pogrešim, nije nikakav problem. Tu nije bilo nikakvih protekcija, prijateljstva sa njegovim ocem, daleko od toga. Dečko je hiper talentovan i stvarno mislim da može da bude jednog dana sjajan fudbaler, a da Partizan može da zaradi pare na prodaji tog igrača. Zašto da propustimo tu šansu, zato što su jedan ili dva novinara napravili frku, objavom kako su se pobunili ostali klinci. Nisu se pobunili. Omladinci se nisu s pobunili.

Brat Lazar u Zvezdi

Dušan Jovanović je srednji sin Milana Laneta Jovanovića, nekadašnjeg srpskog fudbalskog reprezentativca. Njegov dve godine stariji brat Lazar Jovanović igrao je za Crvenu zvezdu, koja ga je prošlog leta prodala za 5.000.000 evra u Štutgart, a ove zime mladi krilni igrač će ponovo na Marakanu, na pozajmicu. Oba brata ponikla su omladinskoj školi FK Vojvodina.

Dušan Jovanović prošlog leta prešao je iz Crvene zvezde u Partizan. Na Marakanu je stigao zajedno sa bratom Lazarom, ali nije uspeo da se izbori za status u prvom timu kadeta crveno-belih.

Kurir sport/Mocartsport