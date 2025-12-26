Slušaj vest

Roberto Karlos i Bekam su svojevremeno igrali zajedno u Real Madridu, a engleski fudbaler je od 2003. do 2007. postigao 20 golova i imao je 52 asistencije za španski klub i osvojenu titulu i Superkup Španije.

Roberto Karlos je tokom uspešne karijere igrao sa legendarnim igračima poput Ronalda i Ronaldinja, ali je na pitanje ko je njegov najbolji saigrač, odgovorio: Bekam, naravno Bekam.

- Zidan je bio vrhunski, ali Bekam je bio moj blizak prijatelj i uzor. Najbolji na treningu i najbolji na utakmicama. Stalno je trčao i pravio neverovatna dodavanja. Igrao je svim srcem - rekao je Karlos za jedan podkast, preneli su britanski mediji.

- Bez obzira šta ljudi kažu za Ronalda, Zidana, Raula, Luisa Figa, za četiri godine u 'galaktikosima', po mom mišljenju, Bekam je bio najkonstantniji i najbolji - dodao je bivši brazilski reprezentativac.

On je naveo da je Bekam uvek igrao za tim.

- Bekam bi napadao i branio se. On bi dodavao. Radio je sve što je ekipi bilo potrebno. Stvari koje se ne vide u javnosti, ali mi kao tim na terenu smo videli sve te atribute - rekao je Karlos.

