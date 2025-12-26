NI ONI KOJI HOĆE NE MOGU DA IDU IZ MANČESTERA! Trener Junajteda doneo odluku: Kratki smo, čak i sa punom ekipom...
Igrači Junajteda Kobi Mejnu i Džošua Zirkze nezadovoljni su minutažom i žele da igraju više u drugom delu sezone. Mejnu želi da ode na pozajmicu, a Zirkze bi da se vrati u Italiju.
Međutim, iako će se sredinom meseca na teren vratiti Bruno Fernandeš, a brojni fudbaleri sa Kupa afričkih nacija, trener je rekao da nema dovoljno igrača u ekipi kako bi mogao nekoga da pusti sa Old Traforda.
- Biće teško nekome da napusti klub ako ne dovedemo zamenu. Kratki smo. Čak i sa punom ekipom, nedostaju nam igrači za nešto što može da se dogodi - rekao je Ruben Amorim, preneo je "BBC".
Amorim će u večerašnjoj utakmici protiv Njukasla biti bez sedmorice seniorskih igrača.
- Mi smo klub koji ima veliku odgovornost. Suočavamo se sa svim ovim problemima, a u glavama medija, u mojoj glavi, u svačijoj glavi, mi moramo da pobedimo u svakoj utakmici. Nije važno, nema izgovora - naveo je portugalski trener.
