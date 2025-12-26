Slušaj vest

Disciplinska komisija Fudbalske asocijacije (FA) pokrenula je postupak protiv kapitena Totenhema Kristijana Romera.

Postupak je pokrenut zbog "neprimerenog ponašanja" posle isključenja na utakmici 17. kola Premijer lige protiv Liverpula.

Fudbaleri Liverpula su pobedili Totenhem 2:1, a Romero je dobio crveni karton u 90+3. minutu. To je bilo drugo isključenje za londonski tim, jer je prethodno Ćavi Simons isključen u 33. minutu.

Međutim, Romero po dobijanju crvenog kartona stupio u raspravu sa sudijom Džonom Bruksom.

"Romero se neprimereno ponašao, pošto nije odmah napustio teren. On se ponašao agresivno prema sudiji pošto je isključen u 90+3. minutu. Romero ima rok do 2. januara da odgovori na optužbu", saopšteno je iz FA.

Kristijan Romero
profimedia-0907908274.jpg
profimedia0402046700.jpg
201-epa.jpg

