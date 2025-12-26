Slušaj vest

Lamin Jamal trenutno je fudbaler kojeg svetska javnost drži bod budnim okom. Prati se svaki njegov korak, svaki njegov potez.

U Španiji Laminu Jamalu zameraju na prevelikoj bahatosti i raskalašnom životu, posebno kada su devojke u pitanju.

Lamin Jamal, zvezda Barselone Foto: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zarađuje 15 miliona evra godišnje

Lamin Jamal prva je zvezda Barselone. Dečak koji je odrastao u siromaštvu, zahvaljujući fudbalskom umeću došao je do velikog novca. I to pre nego što je napunio 18 godina. Da podsetimo, Lamin Jamal ima oko 15 miliona evra godišnje bruto platu, a nedeljna mu u Barseloni iznosi 320.000 evra. Bez bonusa i premija.

Jasno je da mladić, da ne kažemo dečak kao što je Lamin Jamal teško može da se nosi sa popularnošću i pritiskom javnosti. Treba pored svega toga ostati normalan i misliti na ono što najbolje radiš u životu - igranje lopte.

Lamin Jamal i tim ljudi koji se brine o njegovij karijeri iskoristili su prazničnu pauzu da fudbaler Barselone pokrene sopstveni Jutjub kanal. U prvom videu koji traje nešto više od deset minuta, španski tinejdžer ponudio je publici obilazak svog doma i uvid u privatni svet koji se retko vidi iza reflektora velikih stadiona.

Kuća u neredu

Kuća prikazana na snimku bila je njegova tadašnja rezidencija, a kutije i nered jasno su ukazivali da je u trenutku snimanja bio pred selidbom. Mladi as Barselone pokazao je individualne trofeje koje drži kod kuće, garderobu, modne dodatke i poklone, ali je naglasio da kolekcija nije kompletna.



- Nemam sve ovde. Neke stvari su kod oca, neke kod majke - bio je iskren Jamal.

Lamin Jamal je dete migranata i razvedenih roditelja. Njegov otac je Marokanac, a majka iz Ekvatorijalne Gvineje. Tokom snimka otkrio je i neke zanimljive detalje iz svog svakodnevnog života.

- Sve u mojoj kući mora da miriše na vanilu. Ako nešto ne miriše na vanilu, to onda nije po mom ukusu. Kažu mi da sam previše poklanjam pažnju tome, ali bar znam šta volim.

Usred noći jede kolače

Nije Lamin Jamal bio previše raspoložen da otkriva čari noćnih izlazaka, ali je istakao da kao profesionalni fudbaler mora da ima drugačije navike. I zbog učestalih prozivki da sebi konačno nađe devojku.

- Uvek pokušavam da legnem rano. To radim kako bih se probudio usred noći i jeo kolače. To mi je omiljeni plan. Zato ne mogu da imam devojku.

Španski mediji sa podsmehom su dočekali ovo Jamalovo predstavljanje javnosti. Veliki broj tekstova o zvezdi Barselone ima jedan isti zaključak, da Jamal želi da se širokim narodnim masama predstavi kao bezbrižni tinejdžer, mada je svima jasno da vodi drugačiji i daleko razvratniji život, nedostojan momka od 18 godina.

Veliki broj španskih portala, ali i pisanih medija podseća na kontroverznu proslavu Jamalovog 18. rođendana pre nekoliko meseci, koja je iz privatnog slavlja vrlo brzo prerasla u ozbiljan društveni problem i upravo je od tada svaki njegov potez van terena pod velikom prismotrom javnosti.

Kontroverzna proslava 18. rođendana

Lamin Jamal je na toj proslavi angažovao osobe patuljastog rasta kao konobare u svrhu atrakcije, što je izazvalo oštru reakciju Ministarstva za socijalna prava i pokretanje inicijative za istragu zbog mogućeg kršenja zakona o invaliditetu. U tom kontekstu pominjale su se i potencijalne kazne koje bi mogle dostići i do 1.000.000 evra.

Bila je i priča o eskort damama na proslavi, koje su angažovane i elitnih kuća. Senku na sve dalo je i svedočenje manekenke Klaudije Kalvo, koja je tvrdila da joj je ponuđena visoka novčana nadoknada kako bi na zabavu dovela devojke birane isključivo po fizičkom izgledu, uz striktna pravila i zabranu unošenja mobilnih telefona. Ubrzo su se oglasila i udruženja osoba sa ahondroplazijom, najavljujući tužbe i upozoravajući da ovakvi događaji šalju opasne poruke, naročito kada dolaze od javne ličnosti sa ogromnim uticajem na mlade.

Posle svih ovih napisa, jasno je zašto u Španiji sa podozrenjem gledaju na ceo poduhvat Lamina Jamala i njegov Jutjub kanal kojim od sebe pokušava da napravi običnog tinejdžera. Gotovo je izvesno, da će se njegov svaki korak i svaka reč, kako na terenu, a još više privatno, sada meriti i pratiti daleko više, detaljnije i ozbiljnije.