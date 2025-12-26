Slušaj vest

Neverovatna vest koja se tiče Crvene zvezde dolazi iz Austrije.

Tamošnji mediji plasirali su informaciju da se Aleksandar Dragović vraća na Marakanu?!

Oprostio se od Crvene zvezde sa duplom krunom - Aleksandar Dragović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Čudna informacija

Ova vest mogla je da se nađe na bilo kojem iole relevantnijem portalu iz Austrije. Samo je pitanje, treba li Aleksandar Dragović Crvenoj zvezdi? U martu snažni defanzivac puni 35 godina, a tokom sezone nije baš briljirao u dresu Austrije iz Beča. Ruku na srce, imao je nekoliko sjajnih partija, ali ako je ceniti po izveštajima austrijskih novinara, popularni Drago je daleko od forme koju je imao u svom prvom mandatu na Marakani.

Austrijanci pišu da bi odlučujući faktor u eventualnom transferu Aleksandra Dragovića u Crvenu zvezdu trebalo da bude novi šef struke crveno-belih Dejan Stanković. Njih dvojica se odlično poznaju iz zajedničkih dana u Ljutice Bogdana, a sada je u Crvenoj zvezdi i Marko Arnautović, koji je odličan prijatelj i sa Dragovićem, ali i sa Stankovićem.



1/20 Vidi galeriju Aleksandar Dragović Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Nenad Kostić

Odbio da ostane u Zvezdi

Pre povratka u Austriju Beč, Aleksandar Dragović je bio ključni igrač Crvene zvezde od 2021. do 2024. godine. Tokom ovog perioda, 34-godišnjak je tri puta osvojio titulu prvaka Srbije, tri puta Kup Srbije, bio je stub odbrane i nosio je kapitensku traku. Dejan Stanković cenio je Dragovićevu taktičku disciplinu, smirenost i liderstvo.

Aleksandar Dragović bio je prisutan u Gracu, na utakmici između Crvene zvezde i Šturma u Ligi Evrope, koju je prvak Srbije rešio u svoju korist rezultatom 1:0. Veruju Austrijanci da je tada i došlo do kontakata između čelnika crveno-belih i defanzivca.

Činjenica je da je Aleksandar Dragović u leto 2024. želeo da napusti Crvenu zvezdu. Tada mu je generalni direktor Zvezdan Terzić nudio ugovor na vremenski period koji sam odredi, ali on nije pristao. Rekao je tada da želi sa porodicom da živi u Beču i da tu okonča karijeru. Šta se promenilo otada?

Aleksandar Dragović na utakmici u Gracu, sa članom medija tima Crvene zvezde Tamarom Popović Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Bio u Gracu, gledao Zvezdu

Možda unutrašnji nemiri, nedosledne igre i trenutno peto mesto Austrije u prvenstvu, odnosno nekonkurentnost da se bore za trofeje... U tom kontekstu, Dragovićev odlazak bi bio razumljiv, posebno zato što njegova uloga, kako na terenu tako i van njega, više nije nesporna. Tako barem pišu austrijski mediji.

S obzirom na njegove godine, ugovornu situaciju i okolnosti u klubu, cena transfera iz Beča bi bila minimalna. Za Crvenu zvezdu, Dragović bi tako bio odmah dostupan kao lider sa bogatim evropskim iskustvom. Spekulacija je mnogo, na Marakani se ne oglašavaju povodom ovog, a ni drugih mogućih transfera.