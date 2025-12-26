Slušaj vest

Zlatan Ibrahimović uvek se trudio da privuče pažnju javnosti i medija.

Sve što je radio kao fudbaler, sada čini i nakon karijere. Njegova čestitka za Božić po Gregorijanskom kalendaru podigla je prašinu.

Ima specifičan smisao za humor - Zlatan Ibrahimović Foto: SERENA CAMPANINI/ANSA

Prst "srednjak"

Na svom zvaničnom Instagram nalogu Zlatan Ibrahimović je svima poželeo “Merry Chriztmaz”, uz fotografiju na kojoj statua na stolu pokazuje srednji prst. Time je samo nastavio svoju prepoznatljivu "tradiciju" provokacija... Ali...

Dan nakon objave Zlatan je sakupio 2,2 miliona lajkova i više od 23.000 komentara, a reakcije su blago rečeno bile podeljen. Jedni su njegov potez doživeli kao šalu, dok su ga drugi žestoko kritikovali, ali i negodovali.

Svađa Ibrinih fanova, njih 23.000

Neki kojima se nije svidela njegova poruka, dali su sebi za pravo da ga čak i vređaju. Bilo je i onih koji su mu zamerali na poreklu i prozivali ga da to radi, jer nije hrišćanin.

"Drag si mi, ali nisi normalan", "Jado, jadni bahati", "Ti podržavaš antikrista", samo su neki od negativnih komentara Ibrinih pratitelja.

Drugi su pak stali u njegovu odbranu. Branili su ga u svojim komentarima, podsećajući na Ibrin cinizam i specifičan način humora. Neki su čak tvrdili da se radi o ironiji i da nije lako razumeti na prvu, sve ono što Zlatan uradi.

"Da, to je tipični Zlatan", "Kakav kralj" - bili su komentari onih, koji su bili na Ibrahimovićevoj strani.

Zlatan Ibrahimović zvanično je okončao fudbalsku karijeru u 41. godini. Bilo je to 4. juna 2023. godine, kada je na stadionu San Siro, izašao pred navijače Milana i osvirao kraj. Karijeru je počeo u Malmeu, a potom je igrao za Ajaks, Juventus, Inter, Milan, Barselonu, PSŽ, Mančester junajted i Los Anđeles Galaksi. Osvojio je 34 trofeja u bogatoj karijeri.