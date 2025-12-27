Slušaj vest

Dvojica od troje Žotine dece izaći će na teren zajedno sa maskotama neposredno pred prvi sudijski zvižduk. Utakmica Premijer lige biće prvi međusobni duel Liverpula i Vulverhemptona od smrti portugalskog reprezentativca.

Žota (28) je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći u Španiji u julu ove godine, zajedno sa svojim bratom Andreom Silvom (25).

Portugalac je u Liverpul stigao 2020. godine, posle tri sezone provedene u Vulverhemptonu. U dresu Liverpula upisao je 65 golova na 182 nastupa, a sa klubom je osvojio FA kup i Liga kup 2022. godine, kao i titulu šampiona Premijer lige prošle sezone.

Prethodno je Žota nosio dres Vulvsa, gde je stigao 2017. na pozajmicu iz Atletiko Madrida, a potom je ostao u klubu i postigao 44 gola na 131 utakmici.

Trener Liverpula Arne Slot u uvodniku klupskog programa pred poslednju domaću utakmicu u 2025. godini istakao je da se nada da će ljubav i poštovanje koje navijači i dalje gaje prema Žoti doneti utehu njegovoj porodici.

- Razmišljanje o svemu što se dogodilo tokom prethodnih 12 meseci budi čitav niz emocija. Posebno mislim na porodicu Dioga Žote, pred njihov prvi Božić bez njega. Nadam se da će osećaj ljubavi i poštovanja koje Diogo i dalje izaziva doneti barem malo utehe - naveo je Slot.

