DECA PREMINULOG FUDBALERA IZLAZE NA TEREN NA UTAKMICI PREMIJER LIGE: Sjajan gest klubova koji su obeležili Žotinu karijeru
Dvojica od troje Žotine dece izaći će na teren zajedno sa maskotama neposredno pred prvi sudijski zvižduk. Utakmica Premijer lige biće prvi međusobni duel Liverpula i Vulverhemptona od smrti portugalskog reprezentativca.
Žota (28) je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći u Španiji u julu ove godine, zajedno sa svojim bratom Andreom Silvom (25).
Portugalac je u Liverpul stigao 2020. godine, posle tri sezone provedene u Vulverhemptonu. U dresu Liverpula upisao je 65 golova na 182 nastupa, a sa klubom je osvojio FA kup i Liga kup 2022. godine, kao i titulu šampiona Premijer lige prošle sezone.
Prethodno je Žota nosio dres Vulvsa, gde je stigao 2017. na pozajmicu iz Atletiko Madrida, a potom je ostao u klubu i postigao 44 gola na 131 utakmici.
Trener Liverpula Arne Slot u uvodniku klupskog programa pred poslednju domaću utakmicu u 2025. godini istakao je da se nada da će ljubav i poštovanje koje navijači i dalje gaje prema Žoti doneti utehu njegovoj porodici.
- Razmišljanje o svemu što se dogodilo tokom prethodnih 12 meseci budi čitav niz emocija. Posebno mislim na porodicu Dioga Žote, pred njihov prvi Božić bez njega. Nadam se da će osećaj ljubavi i poštovanja koje Diogo i dalje izaziva doneti barem malo utehe - naveo je Slot.
