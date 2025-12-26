Slušaj vest

Kako se navodi u zvaničnom zapisniku, Markao je dobio jednu utakmicu suspenzije zbog dva žuta kartona i isključenja, četiri meča zbog vređanja, verbalnih uvreda i nepristojnog ponašanja prema glavnom sudiji, kao i još jedan meč zbog ponašanja suprotnog sportskom duhu.

Prema disciplinskoj odluci, brazilski defanzivac je nakon isključenja prišao sudiji na veoma blisku distancu na zastrašujući način, zbog čega su ga morali razdvajati saigrači. Na putu ka svlačionici, igrač je uputio uvredljive reči i potom šutnuo loptu koja se nalazila u prostoru četvrtog sudije.

Sevilja je uložila žalbu i dostavila video-snimke, tvrdeći da je sporna izjava bila opšti uzvik na portugalskom jeziku, a ne direktna uvreda.

Međutim, Disciplinska komisija je zaključila da ne postoji očigledna greška u sudijskom zapisniku i zadržala je načelo verodostojnosti sudije, što je rezultiralo potvrdom svih kazni.

Pored Markaoa, kažnjen je i trener Sevilje Matijas Almeida, koji je suspendovan na jednu utakmicu zbog dva žuta kartona i isključenja na istom meču.

