Fudbaleri Angole i Zimbabvea odigrali su u Marakešu nerešeno 1:1, u Drugom kolu Grupe B Kupa afričkih nacija.
KUP AFRIČKIH NACIJA: Remi Angole i Zimbabvea
Povela je Angola golom Gelsona Dala u 24. minutu, a izjednačenje Zimbabveu doneo je Noledž Musona u šestom minutu nadoknade poluvremena.
Obe selekcije su osvojile po jedan bod i dele treće mesto u grupi.
U istoj grupi se kasnije danas sastaju Egipat i Južna Afrika.
U narednom kolu Angola će igrati protiv Egipta, a Zimbabve protiv Južne Afrike.
