Povela je Angola golom Gelsona Dala u 24. minutu, a izjednačenje Zimbabveu doneo je Noledž Musona u šestom minutu nadoknade poluvremena.

Obe selekcije su osvojile po jedan bod i dele treće mesto u grupi.

U istoj grupi se kasnije danas sastaju Egipat i Južna Afrika.

U narednom kolu Angola će igrati protiv Egipta, a Zimbabve protiv Južne Afrike.

(Beta)

