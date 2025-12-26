Slušaj vest

Toliko toga u superlativu je već rečeno za neponovoljivog Luku Modrića, ali on uvek pronađe još neki način da iznova impresionira navijače.

Zapanjujuće deluje podatak da je Luka, iako ima 40 godina, igrač sa najviše vremena provedenih na terenu u polusezoni od svih igrača "rosonera". Od početka sezone u okviru Serije A na terenu je proveo 1325 minuta.

1/6 Vidi galeriju Luka Modrić u Milanu Foto: Fabio Ferrari / Zuma Press / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Sportinfoto / DeFodi Images / Profimedia

Samo dve utakmice nije završio, protiv Kremonezea kada je zamenjen u 74. minutu, i protiv Udinezea, kada je izašao u 81. Sve ostale mečeve igrao je od početka o samog kraja.

Ukupno, Modrić je odigrao 15 utakmica za "rosonere" u "kalču" od dolaska u klub letos, plus tri u okviru Kupa i Superkupa (na tim mečevima je ulazio sa klupe).

Modrić je, pokazuje to i ova sezona, i dalje sinonim za profesionalizam i odricanje na treninzima i u utakmicama.

Ove sezone postigao je gol, onaj odlučujući protiv Bolonje u trećem kolu, te dve asistencije, jednu u drugom kolu protiv Lečea i jednu za 2:2 protiv Pize.

Nakon što je najveća fudbalska "online" zajednica i medijski brend "433" objavio na Instagramu podatak o Modriću kao igraču kojeg je najviše koristio trener Milana u Seriji A, javili su se i navijači.

BONUS VIDEO: