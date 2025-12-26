Slušaj vest

Gvardiola je prošle nedelje rekao da će igrači po povratku na treninge biti mereni, kako bi se proverilo da li su dovoljno spremni za utakmicu protiv Notingem Foresta u subotu.

"Igrači su neverovatno disciplinovani već deset godina. Prošle sezone je, zbog povreda, bilo malo teže, ali su se uvek ponašali izuzetno profesionalno. Svi igrači koje sam imao tokom poslednje decenije, pa tako i danas. Imamo klupski standard, svi tačno znaju šta se od njih očekuje", rekao je Gvardiola.

Španski stručnjak je dodao da su igrači već ispunili tražene kriterijume kada su bili mereni pred pobedu nad Vest Hemom (3:0) 20. decembra. Dan ranije, napadač Erling Holand objavio je na društvenim mrežama fotografiju sa vage na kojoj piše 94,4 kilograma, uz poruku "Sve je u redu!".

Gvardiola je poznat po strogim pravilima, još 2016. godine pojedine igrače je udaljavao sa treninga dok ne ispune ciljeve vezane za telesnu težinu.

Mančester siti bi pobedom protiv Foresta mogao da preuzme prvo mesto na tabeli Premijer lige, dok će lider Arsenal kasnije u subotu dočekati Brajton.

"Voleo bih da smo 10 bodova ispred svih, ali situacija je takva kakva jeste. Ide nam veoma dobro, tu smo. Još je kraj decembra, u Ligi šampiona smo pri vrhu, u Premijer ligi takođe, u polufinalu smo Liga kupa, a uskoro počinje i FA kup", rekao je Gvardiola.

On je dodao da je sve moguće tokom januarskog prelaznog roka, uz navode da je klub u poodmaklim pregovorima oko dovođenja napadača Bornmuta Antoana Semenja.

"Kada sam počeo prošlu sezonu, nisam mogao ni da zamislim da ćemo u prelaznom roku razmišljati o četiri ili pet igrača, ali imali smo čak 25 povređenih. Sve je otvoreno i svašta može da se dogodi", poručio je Gvardiola.

Siti trenutno ne može da računa na povređene Džona Stounsa i Džeremija Dokua, dok je vezista Rodri, prema rečima trenera, "mnogo, mnogo bolje" i mogao bi da bude procenjen pred duel sa Forestom.

(Beta)