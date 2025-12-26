Slušaj vest

Italijanski fudbaler Lorenco Insinje (34) će se po svemu sudeći vratiti u domovinu.

Nekadašnji kapiten Napolija bi trebalo da dođe u Lacio, gde će opet sarađivati sa Mauricijom Sarijem.

Insinje bi najpre došao na šestomesečnu pozajmicu, sa opcijom produžetka saradnje za još jednu sezonu.

Omaleni krilni napadač je pod Sarijem u Napoliju beležio sjajne partije, a vrhunac je bila sezona 2016/17. kada je postigao 20 golova.

Dres Napolija je nosio od 2010. do 2022, kada je otišao u Kanadu, u Toronto.

Tako nije dočekao Skudeto, koji je Napoli 2023. osvojio prvi put posle 33 godine i vremena Dijega Maradone.