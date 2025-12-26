Slušaj vest

Strelac pobedonosnog gola bio je Mohamed Salah iz penala u 45. minutu.

Egipat je od drugog minuta nadoknade poluvremena igra sa igračem manje, nakon što je drugi žuti karton dobio Mohamed Hani.

Egipat je prvi na tabeli sa šest bodova a Južna Afrika druga sa tri boda.

Ranije danas, u istoj grupi, Angola i Zimbabve su odigrali nerešeno.

U narednom kolu, Egipat će igrati protiv Angole, a Južna Afrika protiv Zimbabvea.

(Beta)

