Fudbaleri Egipta pobedili su u Agadiru Južnu Afriku 1:0, u drugom kolu Grupe B na Kupu afričkih nacija.
KAD NE IDE - SALAH! Egipat sa "bele tačke" srušio Južnu Afriku
Strelac pobedonosnog gola bio je Mohamed Salah iz penala u 45. minutu.
Egipat je od drugog minuta nadoknade poluvremena igra sa igračem manje, nakon što je drugi žuti karton dobio Mohamed Hani.
Egipat je prvi na tabeli sa šest bodova a Južna Afrika druga sa tri boda.
Ranije danas, u istoj grupi, Angola i Zimbabve su odigrali nerešeno.
U narednom kolu, Egipat će igrati protiv Angole, a Južna Afrika protiv Zimbabvea.
(Beta)
