Predsednik FK PartizanRasim Ljajić u razgovoru za sajt Superlige Srbije govorio je o sudbini Jovana Miloševića u Humskoj.

Ono što može da raduje navijače, jeste da i napadač i njegov agent žele da on ostane u Partizanu i smatraju da je to najbolje za razvoj igrača, kao i što Štutgartu odgovara da se on i narednih šest meseci nosi dres Partizana.

- Vode se razgovori, dobra stvar je što on želi da ostane u Partizanu, dobra je stvar što je i agent realno sklon toj opciji da je to najbolje za igrača i što postoji načelna spremnost Štutgarta da to uradi do juna meseca naredne godine, uslov jeste da pre toga potpišu novi ugovor sa njim, s obzirom da oni imaju ugovor sa Štutgartom još godinu dana, oni žele da se osiguraju da imaju igrača potpisanog na 3-4 godine, da bi posle mogli naravno da kalkulišu i da biraju trenutak kad će ga prodati ili će ga vratiti u Štutgart. Dakle, bukvalno je situacija ovako kako sam je rekao, nema ni plus ni minus, niti skrivanja, niti ulepšavanja, stvari stoje tako kako stoje, zavisi sve od Štuttgarta - otkrio je Rasim Ljajić za sajt Superlige.

