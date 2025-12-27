Slušaj vest

Fudbalski klub Crvena zvezda odredio je spisak rivala na zimskim pripremama u Turskoj.

Šampioni Srbije će se okupiti 3. januara i nakon određenih testiranja otputovati u Belek.

Dejan Stanković, promocija u FK Crvena zvezda

Najzvučniji rival biće austrijski Salcburg, 15. januara – to će biti generalna proba pred nastavak sezone.

Protivnici Crvene zvezde biće još nemački niželigaš Majnhajm (6. januar), švajcarski Arau (10. januar), mađarski Debrecin (11. januar).

Crveno-beli već 22. januara gostuju Malmeu u sedmom kolu Lige Evrope, a grupnu fazu zatvaraju 29. utakmicom protiv Selte u Beogradu.

