Komori su u 19. minutu mogli do vođstva, ali je gol Mizijana Maolide poništen zbog prekršaja na početku akcije.

Večeras od 21.00 u Rabatu u okviru ove grupe igraju domaćin turnira Maroko i Mali.

Maroko uz utakmicu manje vodi u Grupi A sa tri boda, Zambija ima dva boda, dok Mali i Komori imaju po bod.

Ranije danas Egipat je kao prva reprezentacija izborio plasman u osminu finala Afričkog kupa nacija, pošto je u drugom kolu Grupe B pobedio Južnu Afriku sa 1:0.

(Beta)