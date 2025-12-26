Fudbaleri Zambije i Komora odigrali su u Kazablanki nerešeno 0:0, u utakmici drugog kola Grupe A na Afričkom kupu nacija.
Fudbal
MIROVALE MREŽE U KAZABLANKI: Bez golova u meču Zambije i Komora na Afričkom kupu nacija
Komori su u 19. minutu mogli do vođstva, ali je gol Mizijana Maolide poništen zbog prekršaja na početku akcije.
Večeras od 21.00 u Rabatu u okviru ove grupe igraju domaćin turnira Maroko i Mali.
Maroko uz utakmicu manje vodi u Grupi A sa tri boda, Zambija ima dva boda, dok Mali i Komori imaju po bod.
Ranije danas Egipat je kao prva reprezentacija izborio plasman u osminu finala Afričkog kupa nacija, pošto je u drugom kolu Grupe B pobedio Južnu Afriku sa 1:0.
(Beta)
