Slušaj vest

Komori su u 19. minutu mogli do vođstva, ali je gol Mizijana Maolide poništen zbog prekršaja na početku akcije.

Večeras od 21.00 u Rabatu u okviru ove grupe igraju domaćin turnira Maroko i Mali.

Maroko uz utakmicu manje vodi u Grupi A sa tri boda, Zambija ima dva boda, dok Mali i Komori imaju po bod.

Ranije danas Egipat je kao prva reprezentacija izborio plasman u osminu finala Afričkog kupa nacija, pošto je u drugom kolu Grupe B pobedio Južnu Afriku sa 1:0.

(Beta)

Ne propustiteFudbalIZ PRVE RUKE! OTKRIVENO! Poznata sudbina Jovana Miloševića u dresu Partizana?
Jovan Milošević
FudbalKAD NE IDE - SALAH! Egipat sa "bele tačke" srušio Južnu Afriku
Egipat - Južna Afrika
FudbalGVARDIOLA PONOSAN NA SVOJE IGRAČE: Bili su neverovatno disciplinovani tokom praznika
profimedia-0962471845.jpg
FudbalPOTENCIJALNA KATASTROFA U HUMSKOJ, SRĐAN BLAGOJEVIĆ TUŽIO PARTIZAN! Crno-beli u ogromnom problemu, doskorašnji trener bez milosti!
Srđan Blagojević i Predrag Mijatović

Devojka Kamerona Pejna za Mondo izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić