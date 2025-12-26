Slušaj vest

Fudbaleri Mančester junajteda savladali su Njukasl sa 1:0 u okviru 18. kola Premijer lige.

Crveni đavoli su tako slavili na domaćem terenu posle više od dva meseca, a i bili su u seriji od tri meča bez trijumfa.

Mančester junajted je bio bolji rival u prvom poluvremenu i iskoristio je šansu koja mu se ukazala.

Imao je šansu Mateus Kunja, ali mu je odbranio Ramzdejl, međutim, nekoliko desetina sekundi kasnije, posle jedne izbijene lopte, natrčao je Dorgu, uhvatio volej i "pocepao" mrežu za konačnih 1:0.

Ovim trijumfom Mančester junajted zauzeo je petu poziciju na tabeli Premijer lige sa 29 bodova, dok je Njukasl 11. sa 23.

